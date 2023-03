ΕΕ: Καταδικάζουμε την κράτηση του Αμερικανού δημοσιογράφου στη Ρωσία

«Η ΕΕ καταδικάζει την κράτηση του Ιβάν Γκερσκόβιτς, δημοσιογράφου και πολίτη των ΗΠΑ, στη Ρωσία» τονίζει με ανάρτησή του στο Twitter ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Υπογραμμίζει ότι «πρέπει να επιτρέπεται στους δημοσιογράφους να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμά τους και αξίζουν προστασία».

«Οι ρωσικές αρχές επιδεικνύουν για άλλη μια φορά τη συστηματική τους περιφρόνηση για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης» καταλήγει ο κ. Μπορέλ.

Την ίδια στιγμή, αποδείξεις για τη «μη δημοσιογραφική» δραστηριότητα του δημοσιογράφου της Wall Street Journal που συνελήφθη σστη Ρωσία υπόσχεται να προσκομίσει το Κρεμλίνο.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι το κοινό θα έχει την ευκαιρία να επαληθεύσει τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι ένας Αμερικανός δημοσιογράφος που κρατείται με την κατηγορία της κατασκοπείας συμμετείχε σε δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τη δημοσιογραφία.

«Σχετικές δηλώσεις έχουν γίνει μέσω των υπηρεσιών ασφαλείας μας... Νομίζω (ότι) θα τις παράσχουν και δημόσια και θα έχετε την ευκαιρία να τις επαληθεύσετε», δήλωσε η Ζαχάροβα σε ενημέρωση.

Πρόσθεσε δε ότι «μέσω της διπλωματικής οδού, η αμερικανική πλευρά ζήτησε προξενική πρόσβαση στον Αμερικανό πολίτη Έβαν Γκέρσκοβιτς. Ηπροξενική πρόσβαση σε αυτόν θα του χορηγηθεί εν ευθέτω χρόνω».

Δικαστήριο της Μόσχας αποφάσισε νωρίτερα ότι ο Αμερικανός υπήκοος Έβαν Γκέρσκοβιτς θα κρατηθεί για σχεδόν δύο μήνες ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ουάσινγκτον, η πιο σοβαρή κίνηση εναντίον ξένου δημοσιογράφου από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Νωρίτερα, η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB είχε ανακοινώσει ότι ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, συνελήφθη στην πόλη Εκατερίνμπουργκ των Ουραλίων ως ύποπτος για κατασκοπεία.

Παλαιότερες αναφορές τοπικών ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Γκερσκόβιτς κάλυπτε τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και τις δραστηριότητες της ρωσικής ομάδας μισθοφόρων Wagner.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «βαθιά ανήσυχες» για την κράτηση ενός Αμερικανού δημοσιογράφου από τη Ρωσία, λέγοντας ότι αξιωματούχοι έχουν έρθει σε επαφή με τη Wall Street Journal και καταδικάζουν τις ενέργειες της Μόσχας απέναντι στα μέσα ενημέρωσης, δήλωσε την Πέμπτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ βρίσκεται σε άμεση επαφή με τη ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος.

Η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν έχει έρθει σε επαφή με την οικογένεια του δημοσιογράφου και τον εργοδότη του, προσέθεσε σε ανακοίνωση του.

«Οι Αμερικανοί πολίτες που διαμένουν ή ταξιδεύουν στη Ρωσία θα πρέπει να αναχωρήσουν αμέσως, όπως συνεχίζει να συμβουλεύει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ», ανέφερε.

Ζαχάροβα: Οι δραστηριότητες του συλληφθέντος δημοσιογράφου «δεν σχετίζονται με τη δημοσιογραφία»

H Wall Street Journal «διέψευσε κατηγορηματικά» τις κατηγορίες για κατασκοπεία που εξαπέλυσε εναντίον του ανταποκριτή της η Μόσχα.

«Η Wall Street Journal αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της FSB και ζητά την άμεση απελευθέρωση του έμπιστου και αφοσιωμένου ρεπόρτερ μας, Έβαν Γκερσκόβιτς», αναφέρει η εφημερίδα σε ανακοίνωσή της.

«Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον Έβαν και στην οικογένειά του», προσθέτει η εφημερίδα.

