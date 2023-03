H WSJ διαψεύδει κατηγορηματικά τους ρωσικούς ισχυρισμούς περί κατασκοπείας

Η Wall Street Journal ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι «διαψεύδει κατηγορηματικά» τις κατηγορίες για κατασκοπεία που εξαπέλυσε εναντίον του ανταποκριτή της στη Ρωσία, Έβαν Γκερσκόβιτς, η Μόσχα.

Ο ανταποκριτής με έδρα τη Ρωσία συνελήφθη από την υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας FSB ως ύποπτος για κατασκοπεία την πόλη των Ουραλίων του Αικατερινούμπουργκ.

