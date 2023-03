Συνελήφθη ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal στη Ρωσία

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Έβαν Γκερσκόβιτς, συνελήφθη στην πόλη Αικατερίνμπουργκ των Ουραλίων ως ύποπτος για κατασκοπεία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Η FSB σταμάτησε τις παράνομες δραστηριότητες του Αμερικανού πολίτη Έβαν Γκερσκόβιτς... ανταποκριτή του γραφείου της αμερικανικής εφημερίδας The Wall Street Journal στη Μόσχα, διαπιστευμένο στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, ύποπτο για κατασκοπεία προς το συμφέρον της αμερικανικής κυβέρνησης», αναφέρει η ανακοίνωση των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλούνται ρωσικά πρακτορεία.

Παλαιότερες αναφορές τοπικών ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Γκερσκόβιτς κάλυπτε τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και τις δραστηριότητες της ρωσικής ομάδας μισθοφόρων Wagner.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε στο Telegram ότι οι δραστηριότητες του Γκερσκόβιτς «δεν σχετίζονται με τη δημοσιογραφία».

H Wall Street Journal «διέψευσε κατηγορηματικά» τις κατηγορίες για κατασκοπεία που εξαπέλυσε εναντίον του ανταποκριτή της η Μόσχα.

«Η Wall Street Journal αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της FSB και ζητά την άμεση απελευθέρωση του έμπιστου και αφοσιωμένου ρεπόρτερ μας, Έβαν Γκερσκόβιτς», αναφέρει η εφημερίδα σε ανακοίνωσή της.

«Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον Έβαν και στην οικογένειά του», προσθέτει η εφημερίδα.

