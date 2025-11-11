ΕΕ και Ολλανδία δεσμεύονται να αποκαταστήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού μικροτσίπ

Η Ολλανδία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύονται να διασφαλίσουν την προμήθεια στον τομέα των ημιαγωγών, μετά τη διαμάχη με την Κίνα σχετικά με την εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ Nexperia, δήλωσε την Τρίτη ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών, Βίνσεντ Κάρεμανς, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Μόλις μίλησα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Maros Sefcovic σχετικά με τη Nexperia», ανέφερε ο Κάρεμανς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Είμαστε και οι δύο αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό. Για τον σκοπό αυτό, εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους», πρόσθεσε.