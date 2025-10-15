ΕΕ και Ισπανία αψηφούν την απειλή Τραμπ για νέους δασμούς λόγω αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ισπανική κυβέρνηση απέρριψαν την Τετάρτη την τελευταία απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιβάλει υψηλότερους δασμούς στη Μαδρίτη, λόγω της άρνησής της να υιοθετήσει τον νέο στόχο του για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος» με την Ισπανία, επειδή είναι η μόνη χώρα που απέρριψε τον νέο στόχο δαπανών ύψους 5% του ΑΕΠ, προσθέτοντας ότι εξετάζει την επιβολή κυρώσεων στη μεσογειακή χώρα. Νωρίτερα είχε προτείνει να κάνει την Ισπανία «να πληρώσει τα διπλά» σε εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Η εμπορική πολιτική εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Βρυξελλών και η Επιτροπή θα «αντιδράσει κατάλληλα, όπως πάντα, σε οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν εναντίον ενός ή περισσοτέρων κρατών-μελών μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Όλοφ Γκιλ σε συνέντευξη Τύπου.

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, που υπογράφηκε τον Ιούλιο, αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, πρόσθεσε ο Γκιλ.

Τι λένε η Ισπανία και το ΝΑΤΟ

«Η συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες δεν αφορά την αύξησή τους απλώς για την αύξηση, αλλά την ανταπόκριση σε πραγματικές απειλές», ανέφερε το ισπανικό Υπουργείο Οικονομίας και Εμπορίου σε ανακοίνωσή του. «Κάνουμε το μερίδιό μας για να αναπτύξουμε τις απαραίτητες δυνατότητες και να συμβάλουμε στη συλλογική άμυνα των συμμάχων μας».

Η Ισπανία έχει υπερδιπλασιάσει τις ονομαστικές αμυντικές της δαπάνες, από 0,98% του ΑΕΠ το 2017 σε 2% φέτος, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 32,7 δισ. ευρώ (38 δισ. δολάρια).

Η υπουργός Άμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, δήλωσε ότι οι σύμμαχοι δεν συζητούσαν τον στόχο του 5% για το 2035 στη συνάντηση της Τετάρτης, καθώς προτεραιότητα είχε η τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά δεν απέκλεισε πλήρως μια μελλοντική αλλαγή στάσης της Ισπανίας.

Τι θα μπορούσε να κάνει η Ουάσιγκτον

Στοχευμένοι δασμοί των ΗΠΑ εναντίον μεμονωμένων κρατών-μελών της ΕΕ είναι σπάνιοι, αλλά υπάρχουν προηγούμενα, δήλωσε ο Ινάθιο Γκαρθία Μπερθέρο, ανώτερος ερευνητής στο οικονομικό think tank Bruegel, που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Το 1999, οι ΗΠΑ επέβαλαν τιμωρητικούς δασμούς 100% σε προϊόντα όπως η σοκολάτα, το χοιρινό, τα κρεμμύδια και οι τρούφες, σε αντίποινα για την απαγόρευση εισαγωγής κρέατος με ορμόνες από την ΕΕ — εξαιρώντας τότε τη Βρετανία, που ήταν ακόμη μέλος της Ένωσης.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλουν αντι-ντάμπινγκ κυρώσεις σε ευρωπαϊκά προϊόντα που παράγονται κυρίως στην Ισπανία, δήλωσε ο Χουάν Κάρλος Μαρτίνεθ Λάθαρο, καθηγητής στο IE Business School της Μαδρίτης.

Το 2018, η Ουάσιγκτον επέβαλε συνδυασμό δασμών άνω του 30% στις ισπανικές μαύρες ελιές επιτραπέζιας χρήσης, έπειτα από αίτημα καλλιεργητών ελιάς στην Καλιφόρνια. Το μερίδιο της Ισπανίας στην αγορά των ΗΠΑ κατέρρευσε από 49% το 2017 σε 19% το 2024.

Μια άλλη επιλογή θα ήταν η μεταφορά των ναυτικών και αεροπορικών βάσεων που διατηρούν οι ΗΠΑ στη νότια Ισπανία στο Μαρόκο - ιδέα που είχε προτείνει ο πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, Ρόμπερτ Γκρίνγουεϊ - κάτι που θα έπληττε τις τοπικές οικονομίες λόγω της απώλειας χιλιάδων έμμεσων θέσεων εργασίας.