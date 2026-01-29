ΕΕ και Βιετνάμ αναβάθμισαν τις διπλωματικές τους σχέσεις

Το Βιετνάμ και η ΕΕ ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναβάθμισαν τις διπλωματικές τους σχέσεις καθώς και οι δύο πλευρές επιδιώκουν να ενισχύσουν τις διεθνείς συμπράξεις εν μέσω παγκόσμιων αναταραχών.

Η κυρίως διπλωματική κίνηση δεν συνεπάγεται δεσμευτικές υποχρεώσεις ωστόσο έχει πολιτικό βάρος σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΕ και το Βιετνάμ επιδιώκουν να εμβαθύνουν τους διεθνείς τους δεσμούς καθώς και οι δύο πλευρές είναι αντιμέτωπες με αυξημένους δασμούς στις εξαγωγές τους προς τις ΗΠΑ.

Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί «ιστορικό ορόσημο το οποίο υπογραμμίζει τα μεγάλα επιτεύγματα των δύο πλευρών», δήλωσε ο πρόεδρος του Βιετνάμ Λουόνγκ Κουόνγκ κατά την έναρξη συνάντησής του στο Ανόι με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Βιετνάμ- ΕΕ τέθηκε σε ισχύ το 2020.

Ο Κόστα, που έφτασε στο Ανόι μετά τη σημαντική εμπορική συμφωνία που σύναψε η ΕΕ με την Ινδία την Τρίτη, εκτίμησε ότι η αναβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων «υπογραμμίζει τη σημασία που προσδίδουμε στην περιοχή και τον αυξανόμενο ρόλο του Βιετνάμ».

«Σε μια περίοδο που η βασισμένη σε κανόνες διεθνής τάξη απειλείται από πολλές πλευρές, πρέπει να αρχίσουμε να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο ως αξιόπιστοι και προβλέψιμοι εταίροι», πρόσθεσε ο Κόστα.

Η αναβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων της ΕΕ με το Βιετνάμ – στο ίδιο επίπεδο με αυτό που διατηρούν οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία με την ασιατική χώρα-- συνήθως συνεπάγεται συχνότερες επαφές και συναντήσεις υψηλού επιπέδου.

Σύμφωνα με κοινή δήλωση που υιοθετήθηκε σήμερα, η εξέλιξη αυτή αναμένεται επίσης να οδηγήσει στη δημιουργία μιας ισχυρότερης σύμπραξης, καθώς οι δύο πλευρές θα διερευνήσουν και θα εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε πολλούς τομείς, μεταξύ των οποίων η άμυνα, τα κρίσιμα ορυκτά, οι ημιαγωγοί, οι μεταφορές και οι «αξιόπιστες υποδομές επικοινωνιών», επιβεβαιώνοντας σχετικό χθεσινό ρεπορτάζ του Reuters χθες, Τετάρτη.

Ο Κόστα παραδέχθηκε ότι η ΕΕ έχει διαφορετικές απόψεις από το Βιετνάμ – μακροχρόνιο εταίρο της Ρωσίας-- αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες συμφωνούν ότι υποστηρίζουν την πολυπλοκότητα και “τις αξίες της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας”.