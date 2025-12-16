ΕΕ: Η Κομισιόν «φρενάρει» την απαγόρευση κυκλοφορίας νέων οχημάτων εσωτερικής καύσης - Οι πιέσεις των βιομηχάνων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τρίτη την κατάργηση της αποτελεσματικής απαγόρευσης της ΕΕ για τα νέα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης από το 2035, επιτρέποντας τη συνέχιση των πωλήσεων ορισμένων μη ηλεκτρικών οχημάτων, μετά από έντονες πιέσεις από τη Γερμανία, την Ιταλία και τον ευρωπαϊκό τομέα αυτοκινήτων.

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ φαίνεται να έχει υποκύψει στις εκκλήσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων να συνεχίσουν να πωλούν υβριδικά αυτοκίνητα με δυνατότητα φόρτισης και αυτοκίνητα με εκτεταμένη αυτονομία που καταναλώνουν καύσιμα, καθώς αγωνίζονται να ανταγωνιστούν την Tesla και τους κινέζους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ απαιτούν όλα τα νέα αυτοκίνητα και φορτηγά από το 2035 να έχουν μηδενικές εκπομπές. Σύμφωνα με την πρόταση της Τρίτης, ο στόχος θα μετατοπιστεί σε μείωση κατά 90% των εκπομπών CO2 από τα επίπεδα του 2021, αντί για 100%.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να αντισταθμίσουν τις υπόλοιπες εκπομπές χρησιμοποιώντας χάλυβα χαμηλότερου άνθρακα που παράγεται στην ΕΕ και συνθετικά ηλεκτρονικά καύσιμα ή βιοκαύσιμα που δεν προέρχονται από τρόφιμα, όπως γεωργικά απόβλητα και χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι.

Το σχέδιο δίνει επίσης στους κατασκευαστές αυτοκινήτων ένα τρίχρονο παράθυρο από το 2030 έως το 2032 για να μειώσουν τις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων κατά 55% από τα επίπεδα του 2021, ενώ ο στόχος για το 2030 για τα φορτηγά θα μειωθεί από 50% σε 40%.

Κλίμα

Οι κινήσεις αυτές, που απαιτούν την έγκριση των κυβερνήσεων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σηματοδοτούν τη μεγαλύτερη υποχώρηση του μπλοκ από τις πράσινες πολιτικές που εφάρμοσε τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ακολουθεί η Ford, η οποία ανακοίνωσε τη Δευτέρα μια απομείωση αξίας 19,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς καταργεί διάφορα μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων, ανταποκρινόμενη στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ και στην εξασθένιση της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα.

Οι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των Volkswagenκαι Stellantis, ιδιοκτήτρια της Fiat, έχουν επίσης επισημάνει την αδύναμη ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και έχουν ζητήσει χαλαρότερους στόχους και χαμηλότερα πρόστιμα για τη μη επίτευξή τους. Η αυτοκινητοβιομηχανική ένωση ACEA χαρακτήρισε τη στιγμή ως «κρίσιμη» για τον κλάδο.

Οι γερμανοί κατασκευαστές βρίσκονται υπό ιδιαίτερη πίεση, καθώς χάνουν έδαφος στην Κίνα από τους τοπικούς ανταγωνιστές τους και αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά από τις εισαγωγές ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την Κίνα. Οι δασμοί της ΕΕ στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατασκευασμένα στην Κίνα έχουν προσφέρει μόνο περιορισμένη ανακούφιση.

Ο ανταγωνισμός με την Κίνα

Η βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων προειδοποίησε ότι η χαλάρωση των στόχων εκπομπών θα μπορούσε να υπονομεύσει τις επενδύσεις και να αφήσει την Ευρώπη να υστερεί περαιτέρω από την Κίνα στη μετάβαση προς καθαρότερη οδήγηση.

«Η μετάβαση από έναν σαφή στόχο 100% μηδενικών εκπομπών σε 90% μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά αν κάνουμε πίσω τώρα, δεν θα βλάψουμε μόνο το κλίμα. Θα βλάψουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης», δήλωσε ο Μάικλ Λόσλερ, διευθύνων σύμβουλος του σουηδικού κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων Polestar.

Ο Γουίλιαμ Τοντς, εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας υπεράσπισης των καθαρών μεταφορών T&E, δήλωσε ότι η ΕΕ κερδίζει χρόνο, ενώ η Κίνα προχωράει με γοργούς ρυθμούς.

«Το να προσκολλώνται στις μηχανές καύσης δεν θα κάνει τους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων ξανά μεγάλους», δήλωσε.

Η Επιτροπή παρουσίασε επίσης σχέδια για την ενίσχυση της χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους εταιρικούς στόλους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Οι εθνικοί στόχοι για το 2030 και το 2035 θα καθοριστούν με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, αφήνοντας στα κράτη μέλη να αποφασίσουν πώς θα τους επιτύχουν.

Οι βιομηχανικές ομάδες έχουν αναφερθεί στις φορολογικές ελαφρύνσεις του Βελγίου για τα εταιρικά αυτοκίνητα ηλεκτρικής ενέργειας ως πρότυπο.

Η Επιτροπή πρότεινε επίσης τη δημιουργία μιας νέας ρυθμιστικής κατηγορίας για τα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία θα υπόκεινται σε ελαφρύτερους κανόνες και θα δικαιούνται επιπλέον πιστώσεις για τους στόχους CO2, εάν κατασκευάζονται στην ΕΕ.