ΕΕ: Ετοιμάζει επενδυτικό πακέτο ύψους 3 δισ.ευρώ για την Ιορδανία την περίοδο 2025-2027

Επενδυτικό πακέτο ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ιορδανία, την περίοδο 2025-2027, θα χορηγήσει η ΕΕ, στο πλαίσιο της νέας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιορδανίας. Αυτό ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα ΙΙ στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

«Σήμερα, κατά την επίσκεψη του Βασιλιά Αμπντάλα ΙΙ στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιορδανία απογειώνουν τη μοναδική τους σχέση υπογράφοντας μια στρατηγική και συνολική εταιρική σχέση. Με αυτήν την εταιρική σχέση, η ΕΕ και η Ιορδανία εμβαθύνουν μια μακροχρόνια σχέση και ισχυρή φιλία, για να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις κοινές προκλήσεις και να προωθήσουν τις κοινές αξίες της ειρήνης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τονίζει η Πρόεδρος της Επιτροπής, σε δήλωσή της, μετά την υπογραφή της στρατηγικής και συνολικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιορδανίας.

