Economist: Οι σύμμαχοι της Αμερικής πρέπει να προετοιμάζονται για το χειρότερο

Σε δημοσίευμά του ο Economist επισημαίνει ότι οι φίλοι και παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ χρειάζεται να προετοιμάζονται για τα δυσμενέστερα σενάρια, εξαιτίας της νέας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ.

Η δημοσίευση της National Security Strategy, στις αρχές Δεκεμβρίου, προκάλεσε έντονη ανησυχία στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές, καθώς αποκαλύπτει μια εξωτερική πολιτική ασταθή και απρόβλεπτη, με προτεραιότητες και επιλογές που αφήνουν τους συμμάχους αμήχανους.

Το δημοσίευμα τονίζει ότι «η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, αν και συνεχίζει να αμφισβητείται, φαίνεται πιο πιθανό να κινηθεί προς μια χειρότερη κατεύθυνση παρά προς μια καλύτερη. Ο τρόπος χάραξής της είναι τόσο ασταθής που οι σύμμαχοι δεν μπορούν να βασίζονται σε τίποτα από όσα τους λένε, ούτε στον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ και σίγουρα όχι στους αυλικούς του».

Η στρατηγική αναδεικνύει ως βασική απειλή για τη Δύση τη «μαζική μετανάστευση», αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα παραδοσιακούς γεωπολιτικούς αντιπάλους, όπως η Ρωσία. Παράλληλα, δεσμεύεται να προστατεύσει τα αμερικανικά σύνορα και να υποστηρίξει ευρωπαϊκά λαϊκίστικα και ακροδεξιά κόμματα με ανάλογες πολιτικές.

Η επακόλουθη συνέπεια μπορεί να είναι η ενίσχυση της ρωσικής επιρροής στην Ευρώπη, ειδικά αν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε επαναφορά οικονομικών σχέσεων με τη Μόσχα, περιλαμβανομένης της αγοράς ρωσικής ενέργειας. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες παραμένουν δικαιολογημένα επιφυλακτικοί.

Η Λατινική Αμερική αντιμετωπίζει επίσης πιθανούς κινδύνους, καθώς η στρατηγική προβλέπει αναδιάταξη αμερικανικών στρατευμάτων για τη διατήρηση κυριαρχίας στο δυτικό ημισφαίριο, κίνηση που πιθανόν θα προκαλέσει αντίδραση λόγω ιστορικών μνησικακιών για αμερικανικές παρεμβάσεις.

Στην Ασία, η στρατηγική δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο εμπόριο και στη συνεργασία με την Κίνα παρά στην αντιμετώπιση στρατηγικών απειλών, ενώ επαναβεβαιώνει τη δέσμευση για προστασία της Ταϊβάν, παρά τις αμφιβολίες για την αξιοπιστία της, λόγω της αστάθειας της αμερικανικής ηγεσίας.

Το δημοσίευμα αναδεικνύει ότι η αβεβαιότητα αφορά και τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, καθώς οι φήμες για αλλαγές στην κυβέρνηση και η άνοδος ριζοσπαστικών προσωπικοτήτων του κινήματος MAGA εντείνουν την αστάθεια.

Οι παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εξωτερική πολιτική απρόβλεπτη, ασταθή και συχνά επικεντρωμένη σε εσωτερικά ή οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προετοιμασία για το χειρότερο, παρακολουθώντας στενά τις κινήσεις της Ουάσιγκτον.