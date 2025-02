Δυτική Όχθη: Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς

Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν την Τρίτη (04/02), όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον στρατιωτών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ανταλλαγή πυρών κατά την οποία ο δράστης σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες, ανακοίνωσε ο στρατός.

Δύο από τους στρατιώτες που τραυματίστηκαν είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι έξι έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ανέφερε ο στρατός.

Ειδικότερα, το συμβάν σε σημείο ελέγχου κοντά στην Ταγιασίρ, στην κοιλάδα του Ιορδάνη, σημειώθηκε σε μια περίοδο υψηλής έντασης στη Δυτική Όχθη, με μεγάλες ισραηλινές επιχειρήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη στις πόλεις Τζενίν και Τουλκάρμ και μικρότερες επιδρομές σε άλλες περιοχές.

⭕️A terrorist fired at IDF soldiers at a military post in the area of Tayasir, in Judea and Samaria, earlier this morning.



