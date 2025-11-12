Αντιμέτωποι με πολλούς σκοπέλους βρίσκονται οι Αμερικανοί ειδικοί απεσταλμένοι, Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, κατά τις συναντήσεις τους, που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ισραήλ από προχθές (10/11), προσπαθώντας να προωθήσουν την εφαρμογή των επομένων σταδίων του σχεδίου Τραμπ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Γαβριήλ Χαρίτος για λογαριασμό της DW, το τελευταίο δεκαήμερο οι ΗΠΑ πιέζουν το Ισραήλ να αποδεχθεί την αποχώρηση με εγγυήσεις ασφαλείας διακοσίων ένοπλων μελών της Χαμάς, που βρίσκονται σε σήραγγα στα περίχωρα της Ράφα, εντός της περιοχής που ελέγχει ο ισραηλινός στρατός, προκειμένου να περάσουν σώοι στην περιοχή του θύλακα που ελέγχει η οργάνωσή τους, αφού προηγουμένως παραδώσουν τα όπλα τους. Η διευθέτηση που προτείνεται επιτεύχθηκε με παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Χαμάς, χωρίς προηγουμένως να υπάρξει σχετική ενημέρωση των Ισραηλινών, προκαλώντας εκνευρισμένες δημόσιες δηλώσεις εκ μέρους μελών της κυβέρνησης. Τα κρατικά μέσα επικαλέσθηκαν χθες κυβερνητικές πηγές, που χαρακτηρίζουν «τουλάχιστον αφελή» την αμερικανική πρόταση, αντιτείνοντας ότι οι διακόσιοι ένοπλοι της Χαμάς, μόλις περάσουν στις περιοχές που ελέγχει η οργάνωσή τους, θα εξοπλιστούν ξανά.

Δυσκολίες στη σύσταση της πολυεθνικής δύναμης

Ωστόσο, το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το δίδυμο Γουίτκοφ-Κούσνερ αφορά στη σύσταση της πολυεθνικής δύναμης, η οποία, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, θα αναλάβει επί του πεδίου να αφοπλίσει την Χαμάς. Ήδη ο Βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας δήλωσε στο BBC ότι η χώρα του δε θα αποστείλει στρατεύματα στη Γάζα. Ταυτόσημη στάση υιοθετούν και τα ΗΑΕ, όπως δήλωσε προχθές (10/11) ειδικός σύμβουλος της εμιρατινής κυβέρνησης σε συνέδριο στο Αμπού Ντάμπι.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Νετανιάχου αποκλείει οποιαδήποτε στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη Γάζα, ενώ παρατηρείται απροθυμία συμμετοχής στην πολυεθνική δύναμη από χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν, η Ινδονησία και το Μαρόκο, που αρχικά εξέταζαν θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εάν τελικά δεν καταστεί δυνατή η σύσταση της «πολυεθνικής δύναμης σταθεροποίησης», καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η πρακτική εφαρμογή των δύο επόμενων σταδίων του σχεδίου Τραμπ, που προβλέπουν τον αφοπλισμό της Χαμάς, την εγκαθίδρυση προσωρινής παλαιστινιακής κυβέρνησης τεχνοκρατών και έναρξη της ανοικοδόμησης του θύλακα.

Θα αναλάβουν ρόλο οι φιλοϊσραηλινοί Παλαιστίνιοι πολιτοφύλακες;

Οι σημαντικές αυτές δυσκολίες, που ανακύπτουν, φαίνεται πως αναγκάζουν την αμερικανική πλευρά να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις. Σαουδαραβικά και ισραηλινά μέσα ανέδειξαν στα χθεσινοβραδινά τους δελτία ειδήσεων (11/11) την πληροφορία ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ συναντήθηκαν με εκπροσώπους της τοπικής παλαιστινιακής πολιτοφυλακής υπό την ηγεσία του Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, που υποστηρίζεται από το Ισραήλ και η οποία έχει σταθεροποιήσει την παρουσία της στο νότιο τμήμα του θύλακα που ελέγχει ο IDF. Το θέμα που φέρεται να συζητήθηκε είναι κατά πόσον οι δυνάμεις του Αμπού Σαμπάμπ θα αναλάβουν την φύλαξη των νοτίων περιχώρων της Ράφα, που ελέγχονται τώρα από τους Ισραηλινούς «για να διασφαλιστεί απρόσκοπτα η ανοικοδόμηση της συγκεκριμένης περιοχής».

Ωστόσο, εκτιμάται ότι μία τέτοια εξέλιξη ίσως αποτελέσει την αφορμή, ώστε κατά το προσεχές μέλλον, οι φιλοϊσραηλινοί Παλαιστίνιοι πολιτοφύλακες να κληθούν εκείνοι πλέον να αφοπλίσουν τη Χαμάς – περιπλέκοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο την, ήδη εξαιρετικά εύθραυστη, κατάσταση στη Γάζα.



