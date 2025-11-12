Τυλιγμένη μέσα πολλά στρώματα ρούχων και κρατώντας σφιχτά το μπαστούνι της μέσα σε ένα φορτηγό εκκένωσης, η 84χρονη Πωλίνα Πλιούσκι, λέει στο Reuters πω η απειλή των drones και άλλων όπλων έχει καταστήσει πολύ επικίνδυνο ν τοα βγει έξω από το σπίτι της κοντά στη γραμμή του μετώπου στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

«Είσαι στο σπίτι σου, στην αυλή σου, και δεν μπορείς να βγεις έξω», είπε, ετοιμάζοντας να εγκαταλείψει το χωριό Χουλιαϊπόλε, που απέχει λιγότερο από 10 χιλιόμετρα (6 μίλια) από τις σφοδρές μάχες μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών στρατευμάτων.

Οι Ουκρανοί διασώστες αγωνίζονται να απομακρύνουν τους εναπομείναντες πολίτες από τη γραμμή πυρός κατά μήκος ενός τμήματος της νότιας γραμμής του μετώπου στην περιοχή Ζαπορίζια, μετά την απότομη επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας λόγω της προώθησης των ρωσικών δυνάμεων τις τελευταίες ημέρες.

Ο ανώτατος στρατηγός της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, δήλωσε την Τρίτη ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά κοντά στο Χουλιαϊπόλε. Ο στρατός έχει ανακοινώσει ότι τα στρατεύματά του έχουν υποχωρήσει από τουλάχιστον έξι χωριά της περιοχής τις τελευταίες δύο ημέρες.

Ενώ η Ουκρανία έχει εκκενώσει πολίτες από πόλεις της πρώτης γραμμής καθ' όλη τη διάρκεια του σχεδόν τετραετούς πολέμου, έμπειροι διασώστες λένε ότι τώρα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο λόγω των σμήνων drone που έχουν φτάσει στο πεδίο της μάχης.

Περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά, οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να είναι έτοιμες να διεκδικήσουν το μεγαλύτερο έπαθλο τους στην Ουκρανία από τις αρχές του 2024, τα ερείπια της πόλης Ποκρόφσκ, που αποτελεί κομβικό σημείο εφοδιασμού.

Οι Ουκρανοί στρατιώτες και διοικητές δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν αρκετές δυνάμεις για να διατηρήσουν τις αμυντικές τους θέσεις, παρά τα χιλιάδες drones που πετούν πάνω από το πεδίο της μάχης και καθιστούν τις προόδους και των δύο πλευρών εξαιρετικά δαπανηρές.

Η Ρωσία έχει καταφέρει να κερδίσει έδαφος στο Ποκρόφσκ και πέρα από αυτό, χρησιμοποιώντας μικρές, κινητές ομάδες στρατιωτών που διερευνούν κενά στην άμυνα του εχθρού. Η Ουκρανία λέει ότι πολλοί από τους στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί, αλλά αυτό δεν τους έχει σταματήσει.

Στο Χουλιαίπολε, τα απομεινάρια σχεδόν τεσσάρων χρόνων μάχης σκουπίζουν το τοπίο: καμένα, γεμάτα σφαίρες οχήματα βρίσκονται αναποδογυρισμένα στους δρόμους και κατεστραμμένες συσκευές ξεχύνονται από τους κατεστραμμένους τοίχους των διαμερισμάτων.

Οι διασώστες λένε ότι τα drones πρώτης οπτικής επαφής (FPV) που καθοδηγούνται από καλώδια οπτικών ινών αποτελούν ιδιαίτερη απειλή, επειδή είναι απρόσβλητα από τις παρεμβολές που χρησιμοποιούνται για την αποτροπή των ραδιοελεγχόμενων drones.

«Δεν υπάρχει πουθενά να αγοράσεις φάρμακα, δεν υπάρχει νερό», είπε η 55χρονη Ζάνα Πουζάνοβα, προσθέτοντας ότι τόσο η ίδια όσο και η 88χρονη μητέρα της έχουν κακή υγεία. «Δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι πια», προσθέτει.

Οι κάτοικοι που εγκατέλειψαν την πόλη διατηρούν την ελπίδα ότι η πατρίδα τους θα παραμείνει στα χέρια της Ουκρανίας.

«Θα επιβιώσουμε, θα αντέξουμε», είπε η 78χρονη Kateryna Ishchenko. «Η Huliaipole μας είναι ισχυρή».