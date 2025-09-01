Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δέχεται δριμεία κριτική από Ρώσους στρατιωτικούς bloggers για την υπερβολή των επιτυχιών του στο πεδίο της μάχης, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Ο Ρώσος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγός Βαλερί Γερασίμοφ, ισχυρίστηκε το Σαββατοκύριακο ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους και 149 οικισμούς από τον Μάρτιο του 2025.

Ωστόσο, το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW) αναφέρει ότι οι στρατιωτικοί bloggers απέρριψαν αυτόν τον αριθμό ως «πολύ μεγάλη υπερβολή» και ρώτησε ποια στοιχεία της ρωσικής στρατιωτικής δομής διοίκησης τροφοδοτούσαν ψευδείς αναφορές στη ρωσική ανώτατη διοίκηση.

Το ISW δήλωσε ότι είχε παρατηρήσει στοιχεία που δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν κερδίσει μόνο περίπου 2.346 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους και είχαν κατασχέσει 130 οικισμούς μεταξύ 1ης Μαρτίου και 30ής Αυγούστου.

«Το Κρεμλίνο εντείνει αυτές τις προσπάθειες ενημέρωσης επειδή τα εδαφικά του κέρδη παραμένουν δυσανάλογα περιορισμένα και αργά σε σχέση με τις υψηλές απώλειες που υπέστησαν», ανέφεραν οι αναλυτές.

Ανέφερε δε ότι οι εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι ο αριθμός των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση φέτος κυμαινόταν από 26.250 έως 36.250 ανά μήνα.

«Τα κέρδη της Ρωσίας ήταν σε μεγάλο βαθμό σταδιακά και έρποντα εδώ και πολλούς μήνες, και ο ρυθμός προέλασης της Ρωσίας είναι απίστευτα αργός σύμφωνα με τους κανόνες του σύγχρονου μηχανοκίνητου πολέμου», υπογράμμισε το ISW.

«Οποιαδήποτε αξιολόγηση της απόδοσης και της δύναμης της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης πρέπει να εξετάζει τόσο τον ρυθμό της προέλασης όσο και τις προκύπτουσες απώλειες για να πραγματοποιηθούν αυτά τα κέρδη», κατέληξαν οι αναλυτές.