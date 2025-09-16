Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Δύο στους τρεις πιστεύουν ότι η σκληρή πολιτική ρητορική τροφοδοτεί τη βία

Περίπου δύο στους τρεις Αμερικανούς πιστεύουν ότι η σκληρή ρητορική που χρησιμοποιείται στην πολιτική συζήτηση ενθαρρύνει τη βία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos που διεξήχθη μετά τη δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Η τριήμερη δημοσκόπηση, η οποία έκλεισε την Κυριακή, αποκάλυψε ένα έθνος ανήσυχο από τις κομματικές διαιρέσεις και προβληματισμένο για την αύξηση της πολιτικής βίας, η οποία περιλάμβανε επίσης τις δολοφονίες μιας Δημοκρατικής νομοθέτη στη Μινεσότα και του συζύγου της, τον Ιούνιο.

Περίπου το 63% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos δήλωσαν ότι ο τρόπος που οι Αμερικανοί συζητούν για πολιτικά ζητήματα συμβάλλει «πολύ» στην ενθάρρυνση της βίας. Το 31% δήλωσε ότι η πολιτική συζήτηση στη χώρα δίνει «λίγη» ώθηση στη βία, ενώ οι υπόλοιποι δεν είδαν καμία επίδραση ή δεν απάντησαν στην ερώτηση.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει γίνει στόχος δύο αποπειρών δολοφονίας πέρυσι, έχει επιτεθεί σε πολιτικούς αντιπάλους σχετικά με το περιστατικό, λέγοντας την Πέμπτη ότι «υπάρχουν ριζοσπαστικοί αριστεροί τρελοί εκεί έξω και απλώς πρέπει να τους νικήσουμε άγρια».

Ο Κερκ, του οποίου η πολιτική οργάνωση Turning Point USA βοήθησε στην κινητοποίηση νέων ψηφοφόρων για να υποστηρίξουν τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024, μιλούσε σε πανεπιστημιακό campus στη Γιούτα όταν ένας ελεύθερος σκοπευτής τον πυροβόλησε θανάσιμα στον λαιμό.

Ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του Κερκ συνελήφθη μία μέρα μετά τον πυροβολισμό και αναμένεται να κατηγορηθεί επίσημα την Τρίτη, όποτε θα κάνει την πρώτη εμφάνισή του στο δικαστήριο. Παραμένει υπό κράτηση σε φυλακή της Γιούτα.

Μια σαφής πλειοψηφία των Αμερικανών — 79% — πιστεύει ότι οι άνθρωποι στη χώρα έχουν γίνει λιγότερο ανεκτικοί απέναντι σε απόψεις διαφορετικές από τις δικές τους τα τελευταία 20 χρόνια, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Το 71% των ερωτηθέντων συμφώνησαν με τη δήλωση ότι «η αμερικανική κοινωνία είναι διχασμένη», ενώ ένα παρόμοιο ποσοστό — 66% — δήλωσε ότι ανησυχεί για τον κίνδυνο βίας κατά ανθρώπων στην κοινότητά τους λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων.

Οι ειδικοί λένε ότι η πολιτική βία δείχνει σημάδια αύξησης. Στους πρώτους έξι μήνες του έτους, οι ΗΠΑ κατέγραψαν περίπου 150 επιθέσεις με πολιτικό κίνητρο — σχεδόν διπλάσιες από ό,τι την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τον Μάικ Τζένσεν, ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, που παρακολουθεί τέτοια περιστατικά σε βάση δεδομένων για την τρομοκρατία από το 1970.

Η δολοφονία του Κερκ φαίνεται να έχει τραβήξει την προσοχή περισσότερων Αμερικανών σε σύγκριση με τις δολοφονίες στη Μινεσότα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.

Ενώ το 68% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είχαν διαβάσει, δει ή ακούσει «πολύ» για τη δολοφονία του Κερκ, μόνο το 26% είπε το ίδιο για τις δολοφονίες τον Ιούνιο της Δημοκρατικής εκπροσώπου και του συζύγου της αλλά και για τον τραυματισμό της Δημοκρατικής πολιτειακής γερουσιαστή και της συζύγου του από χριστιανούς εθνικιστές.

Σημειώνεται ότι η πανεθνική δημοσκόπηση διεξήχθη διαδικτυακά και συμμετείχαν 1.037 Αμερικανοί ενήλικες. Το περιθώριο σφάλματος ήταν περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες.