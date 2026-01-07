DW: Τι κάνει τη Γροιλανδία τόσο περιζήτητη για τις ΗΠΑ;

Η Γροιλανδία, το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, καλύπτει έκταση περίπου ίση με το Μεξικό, τη Σαουδική Αραβία ή τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και περίπου το μισό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά το μέγεθός της, έχει πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, με περίπου 60.000 κατοίκους να ζουν κυρίως σε μικρούς παραθαλάσσιους οικισμούς, και το ένα τρίτο αυτών να συγκεντρώνεται στην πρωτεύουσα Νουούκ.

Οι περισσότεροι κάτοικοι ανήκουν στους Ινουίτ Καλάαλιιτ. Πολιτικά, η Γροιλανδία υπάγεται στη Δανία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αλλά από το 2009 έχει ευρεία αυτοδιοίκηση, με εξαίρεση την εξωτερική και αμυντική πολιτική που συνεχίζει να καθορίζεται από την Κοπεγχάγη.

Γεωγραφικά, το νησί εκτείνεται από τον Βόρειο Ατλαντικό έως τους πάγους του Αρκτικού Ωκεανού, με περίπου το 80% της επιφάνειας να καλύπτεται από πάγο. Οι παράκτιες περιοχές, συνολικής έκτασης λίγο μεγαλύτερης από τη Γερμανία, παραμένουν κυρίως απαλλαγμένες από πάγο κατά τους θερινούς μήνες.

Ωστόσο, η υπερθέρμανση του πλανήτη οδηγεί στη συρρίκνωση των παγετών, καθιστώντας το εσωτερικό της Γροιλανδίας πιο προσβάσιμο και ανοίγοντας νέες θαλάσσιες οδούς, γεγονός που αυξάνει το γεωστρατηγικό ενδιαφέρον της περιοχής, τόσο για εκμετάλλευση πόρων όσο και για εμπορική και στρατιωτική ναυσιπλοΐα.

Η Γροιλανδία διαθέτει στρατηγικά σημαντικούς φυσικούς πόρους, όπως ουράνιο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καθώς και τα δύο μεγαλύτερα γνωστά κοιτάσματα σπάνιων γαιών στον κόσμο, μαζί με νικέλιο, χαλκό, χρυσό και γραφίτη. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση περιορίζει την εξόρυξη για οικολογικούς λόγους, η αμερικανική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την περιοχή.

Οι ΗΠΑ βλέπουν τη Γροιλανδία ως κρίσιμο προκεχωρημένο φυλάκιο στην Αρκτική, για να περιορίσουν την πρόσβαση μεγάλων δυνάμεων, όπως Ρωσίας και Κίνας, και να ελέγξουν τις νέες θαλάσσιες οδούς, ενώ διατηρεί στρατιωτική παρουσία μέσω της βάσης Thule, η οποία σήμερα ονομάζεται Pituffik Space Base και εντάσσεται στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για εκτοξεύσεις πυραύλων.

Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία δεν είναι νέο. Ήδη το 1867, εξετάστηκε η πιθανότητα αγοράς του νησιού, ενώ κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι ΗΠΑ ανέλαβαν προσωρινά τον έλεγχό του.

Η ιδέα επανήλθε παρασκηνιακά το 1955 και επανήλθε δημοσίως κατά την πρώτη και δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν απέκλεισε ούτε οικονομική πίεση ούτε βίαιη προσάρτηση, γεγονός που αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Πηγή: DW