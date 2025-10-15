DW: SAFE και Eurofighter στην ατζέντα Βάντεφουλ στην Άγκυρα

Με βασικό στόχο την αποτροπή του ρωσικού κίνδυνου και την ενίσχυση της ασφάλειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ πραγματοποίησε επίσκεψη στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, μια περιοχή που, όπως είπε, αποτελεί το στρατηγικό κεντρικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ηπείρου. «Στην ΝΑ Ευρώπη θα αποφασιστεί εάν η Ευρώπη παραμένει ικανή να δράσει για την ασφάλεια, την αλληλεγγύη και την περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσής μας» είπε χαρακτηριστικά.

Επόμενος σταθμός του κ. Βάντεφουλ η Άγκυρα, όπου αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Σημειώνεται ότι ο Γερμανός διπλωμάτης είχε αρχικά προγραμματίσει να ξεκινήσει το ταξίδι του από την Αθήνα για συνομιλίες με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Ωστόσο, το σκέλος της Αθήνας ακυρώθηκε μετά το ταξίδι του κ. Γεραπετρίτη στην Αίγυπτο για την τελετή υπογραφής του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα.

Η επίσκεψη του επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας στην Τουρκία είναι σημαντική. Δύο θα είναι τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν με την τουρκική πλευρά. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE όπου επιθυμεί να συμμετάσχει και η Τουρκία, ενώ διαφωνεί σε αυτό η Ελλάδα. Και επίσης το θέμα της παράδοσης 40 αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία μετά τις προκαταρκτικές συμφωνίες που έγιναν με την Τουρκία, από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, τον περασμένο Ιούλιο.

Είναι σημαντικό ότι σύμφωνα με σημερινή δήλωση του εκπροσώπου του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, η Γερμανία συμφώνησε να διαπραγματευτεί με την Τουρκία σχετικά με πιθανές παραδόσεις αεροσκαφών Eurofighter. «Η γερμανική κυβέρνηση απάντησε θετικά σε ένα προκαταρκτικό αίτημα της Airbus για διαπραγμάτευση της παράδοσης Eurofighter στην Τουρκία, που χρησιμοποιούνται για συλλογική άμυνα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ» δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών θα συζητήσει αυτό το θέμα με τον Χακάν Φιντάν, ενώ αναμένονται δηλώσεις κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου των δυο υπουργών Εξωτερικών.



Πηγή: DW