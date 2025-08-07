DW: Κανείς στην ΕΕ δεν εργάζεται τόσο πολύ όσο οι Έλληνες

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στον γερμανικό Τύπο για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στα εργασιακά στην Ελλάδα, με την εισαγωγή της δυνατότητας για 13 ώρες εργασίας για περισσότερη ευελιξία.



«Πέρυσι η ελληνική κυβέρνηση ψήφισε νόμο για διεύρυνση του χρόνου εργασίας με τη δυνατότητα εργασίας έξι ημερών. Τώρα έρχεται το επόμενο βήμα» γράφει το περιοδικό WirtschaftsWoche, αναφερόμενο στην ημέρα των 13 εργάσιμων ωρών στον ίδιο εργοδότη.

«Κανείς στην ΕΕ δεν εργάζεται τόσο πολύ όσο οι Έλληνες, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ. Ταυτόχρονα μένουν κενές εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Οι υπερωρίες ίσως κλείσουν αυτή την τρύπα. Μετά την εισαγωγή της εξαήμερης εργασίας, πλέον η ελληνική κυβέρνηση θέλει να καλύψει τις κενές θέσεις εργασίας με ευέλικτο πλαίσιο για την εργασία», σημειώνει το ρεπορτάζ εξηγώντας τα σχέδια της υπ. Εργασίας Νίκης Κεραμέως.



Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η Ελλάδα τυπικά θα διατηρήσει την εβδομάδα των 40 ωρών, με οκτώ ώρες για υπερωρίες εβδομαδιαίως. Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας υπολογίζονται στην Ελλάδα κατά μέσο όρο ανά τρίμηνο. Αυτό καθιστά δυνατή την εργασία περισσότερες ή λιγότερες ώρες την εβδομάδα σε ορισμένες εβδομάδες, ανάλογα με τις ανάγκες. Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στο να επιτρέψει σε εργαζομένους και εργοδότες να συμφωνήσουν σε εργασία έως και 13 ωρών ημερησίως».

Αλλά γιατί προσπαθεί η κυβέρνηση να ενθαρρύνει τους εργαζομένους να εργάζονται περισσότερες ώρες λαμβάνοντας νέα μέτρα;

Αυτό το ερώτημα θέτει το ρεπορτάζ και συνεχίζει: «Για την αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού προσωπικού. Η Ελλάδα, όπως και η Γερμανία, έχει έλλειψη στο πεδίο αυτό. Τα τελευταία χρόνια πολλοί έχουν φύγει από τη χώρα και οι μελλοντικές προοπτικές είναι συχνά κακές. Εκτός από τη μετανάστευση, και οι υπερωρίες αποσκοπούν στην κάλυψη των κενών θέσεων στην αγορά εργασίας. Αν και τον Μάιο του 2025 το ποσοστό ανεργίας ήταν 7,9%, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, ωστόσο το ποσοστό αυτό συνεχίζει να είναι κατά πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, που ανέρχεται στο 5,9%».



Πηγή: DW