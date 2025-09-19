Πότε στο παρελθόν η γερμανική οικονομία δεν πλήττονταν όσο σήμερα από φαινόμενα βιομηχανικής κατασκοπείας, δολιοφθοράς ή κλοπής δεδομένων, συχνά με τη συμμετοχή μυστικών υπηρεσιών του εξωτερικού. Το 50% των επιθέσεων γίνεται με χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πρόκειται για τα βασικά συμπεράσματα αντιπροσωπευτικής έρευνας που διεξήγαγε ο γερμανικός Σύνδεσμος Εταιριών Ψηφιακής Τεχνολογίας Βitkom, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.000 εταιρειών διαφόρων κλάδων, με τουλάχιστον δέκα υπαλλήλους και τζίρο τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ, σύμφωνα με την DW

Η συνολική οικονομική ζημιά που προκλήθηκε από τις ψηφιακές και αναλογικές επιθέσεις, τοποθετείται από τους πληγέντες σε περίπου 289 δισεκατομμύρια ευρώ.

Συχνά οι δράστες είναι ξένες μυστικές υπηρεσίες

Περισσότερες από μία στις τέσσερις πληγείσες εταιρείες (28%) αποδίδουν το 2025 τις παράνομες πράξεις σε κάποια μυστική υπηρεσία πληροφοριών. Στην ίδια έρευνα ένα χρόνο νωρίτερα, μία στις πέντε εταιρείες (20%) το υποψιαζόταν αυτό ενώ το 2023 το ποσοστό ήταν μόλις 7%. Οι πληγέντες κατονομάζουν ως γεωγραφική αφετηρία των (κυβερνο) επιθέσεων, την Κίνα και τη Ρωσία 46%, ένα 31% την ανατολική Ευρώπη, το 21% τη Γερμανία, το 22% σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ και το 24% τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Bitkom Ραλφ Βίντεργκερστ θεωρεί εξαιρετικά προβληματική την εξάρτηση των γερμανικών εταιρειών από υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής από χώρες εκτός ΕΕ. Πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε ο γερμανικός Σύνδεσμος Εταιριών Ψηφιακής Τεχνολογίας έδειξε ότι λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών, οι γερμανικές εταιρείες ανησυχούν ιδιαίτερα για την εξάρτηση από την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Όταν ρωτήθηκαν σε ποια περιοχή πραγματοποιήθηκαν τέτοιες πράξεις, το 46% των εταιρειών κατονόμασε την Κίνα και την Ρωσία. Το 31% εντόπισε τους δράστες στην ανατολική Ευρώπη, το 21% στη Γερμανία, το 22% σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ και το 24% στις ΗΠΑ.

Λόγω των πολλών, διαφορετικών και διάσπαρτων επενδύσεων σε βασικές ψηφιακές τεχνολογίες στη Γερμανία, την Ευρώπη και άλλες περιοχές του κόσμου τις τελευταίες δεκαετίες, «δεν θα είμαστε ούτε αυτάρκεις ούτε σε μεγάλο βαθμό κυρίαρχοι την επόμενη δεκαετία», εκτιμά ο λέει ο Ραλφ Βίντεργκερστ.