DW: Eκλογές στη Β. Ρηνανία-Βεστφαλία με άνοδο της AfD

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας με 18 εκατ. κατοίκους και πάνω από 13 εκατ. ψηφοφόρους, εκλέγει δημάρχους και τοπικά συμβούλια. Η εκλογική αναμέτρηση αποτελεί βαρόμετρο για τη γερμανική κυβέρνηση και πρώτο τεστ για τον Χριστιανοδημοκράτη καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος κατάγεται από το κρατίδιο. Παρά τη χαμηλή δημοφιλία του, έχει δώσει έντονο «παρών» στην καμπάνια, θεωρώντας την έκβαση καθοριστική και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Παρά την παραδοσιακή κυριαρχία Χριστιανοδημοκρατών (32%) και Σοσιαλδημοκρατών (22%), οι απώλειές τους είναι εμφανείς. Στην τρίτη θέση αναδεικνύεται η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία βάσει δημοσκοπήσεων μπορεί να υπερδιπλασιάσει τη δύναμή της από 5% σε 14%, φτάνοντας τα ποσοστά των Πρασίνων. Η Αριστερά κινείται στο 6%, οι Φιλελεύθεροι στο 3% και η Συμμαχία Βάγκενκνεχτ μόλις στο 2%.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο Γκελζενκίρχεν και το Ντούισμπουργκ, πόλεις με βαριά βιομηχανία και έντονο μεταναστευτικό χαρακτήρα, όπου η AfD καταγράφει πρωτοφανή άνοδο. Στο Γκελζενκίρχεν φτάνει ακόμη και στο 24%, αποτυπώνοντας τη διείσδυσή της σε εργατικά και μεταναστευτικά στρώματα που παραδοσιακά στήριζαν την Αριστερά – μια δυναμική που θυμίζει τη γαλλική εμπειρία με τη Λεπέν.

Η σημασία της NRW υπερβαίνει το εκλογικό πεδίο: συμβάλλει με το μεγαλύτερο μερίδιο στο ΑΕΠ της χώρας (733 δισ. ευρώ το 2021), φιλοξενεί κολοσσούς της βιομηχανίας όπως η Rheinmetall, κρίσιμες νατοϊκές βάσεις και αποτελεί κόμβο λόγω γεωγραφικής εγγύτητας με Βέλγιο, Ολλανδία και Γαλλία. Ταυτόχρονα είναι ένα από τα πιο πολυπολιτισμικά κρατίδια, με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα στην Ευρώπη, άνω των 130.000 μελών.

Το εκλογικό αποτέλεσμα θα αποτελέσει «καθρέφτη» όχι μόνο της γερμανικής πολιτικής σκηνής αλλά και των αντοχών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.



Πηγή: DW