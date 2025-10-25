DW: Αυξάνεται το οργανωμένο έγκλημα στη Γερμανία

Κατά την περσινή χρονιά άνοιξαν 647 δικογραφίες στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος - πέντε περισσότερες από την προηγούμενη χρονιά και ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα την DW επικαλούμενη τα γερμανικά μέσα AFP και deutschlandfunk, που

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικής Αστυνομίας (BKA) έκανε λόγο στο πόρισμά της για ένα «σταθερά υψηλό επίπεδο απειλής», συχνά «πέρα από τα εθνικά σύνορα». Ο Χριστιανοκοινωνιστής υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ τη χαρακτήρισε «μία από τις μεγαλύτερες απειλές για το κράτος δικαίου».

Η Υπηρεσία ΒΚΑ επεσήμανε μεν μείωση στη χρήσης βίας, ωστόσο κατέγραψε «σαφή αύξηση στην κατοχή πυροβόλων και πολεμικών όπλων». Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η «στρατολόγηση αμέτρητων ανηλίκων», οι οποίοι στρατολογούνται συχνά μέσα από πλατφόρμες gaming. Παρόλα αυτά το φαινόμενο στη Γερμανία αφορά ακόμη, σε αντίθεση με τις σκανδιναβικές χώρες, «μεμονωμένα περιστατικά».

«Σε άνοδο» βρίσκεται σύμφωνα με τα στοιχείο του ΒΚΑ και το crime as a service, δηλαδή όταν ομάδες οργανωμένου εγκλήματος προσφέρουν «υπηρεσίες» - με ειδική μνεία στο ξέπλυμα χρήματος.

Μειώθηκαν οι θάνατοι από ναρκωτικά

Οι περισσότερες πράξεις οργανωμένου εγκλήματος αφορούσαν και για το έτος 2024 τη διακίνηση ναρκωτικών, με 259 δικογραφίες. Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των αδικημάτων στην στατιστική της αστυνομίας μειώθηκε κατά περίπου ένα τρίτο (34,2%) σε 228.104 παραβάσεις, λόγω της μερικής αποποινικοποίησης της κάνναβης.

Οι υποθέσεις που αφορούν εμπόριο ουσιών όπως έκσταση, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, κοκαΐνη και συνθετικά ναρκωτικά αυξήθηκαν «κατά διψήφιο ποσοστό», κάτι το οποίο ενδέχεται να οφείλεται ωστόσο στα αυστηρότερα μέτρα που έχουν λάβει οι ΗΠΑ, μετατοπίζοντας έτσι το εμπόριο.

Ο Ντόμπριντ έκανε λόγο για ένα «μαζικό πρόβλημα ναρκωτικών» στη Γερμανία. Η μείωση των υποθέσεων το περασμένο έτος είναι, όπως είπε, μια «παραμόρφωση στατιστικής φύσης» εξαιτίας της μερικής νομιμοποίησης της κάνναβης. «Τα σκληρά ναρκωτικά αυξάνονται», υπογράμμισε.

Η μερική νομιμοποίηση της κάνναβης είναι, κατά τη γνώμη του, «ένας εξαιρετικά επιζήμιος νόμος για την κοινωνία μας». «Κάποιος που παλαιότερα είχε 25 γραμμάρια κάνναβης πάνω του θεωρούνταν έμπορος. Παραμένει έμπορος και σήμερα, απλώς δεν τον αντιμετωπίζουμε πλέον έτσι», δήλωσε, προσθέτοντας ότι με τον τρόπο αυτό «ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτες στο παράνομο εμπόριο ναρκωτικών».