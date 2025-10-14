Drone wall: Διευρύνεται η πρωτοβουλία της ΕΕ για τις ρωσικές απειλές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επέκταση της πρωτοβουλίας για έναν «τείχος drones» στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, με στόχο την προστασία ολόκληρης της ηπείρου, μετά από παράπονα ορισμένων περιοχών ότι αισθάνονται αποκλεισμένες, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι της ΕΕ και ένας διπλωμάτης της ΕΕ στο Reuters την Τρίτη.

Η πρόταση για μια ευρύτερη «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αμυντικής Προστασίας από Drones» θα συμπεριληφθεί σε έναν «οδικό χάρτη αμυντικής ετοιμότητας», που θα παρουσιαστεί την Πέμπτη από την Επιτροπή - το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε αρχικά προτείνει τη δημιουργία ενός «τείχους drones» μετά την είσοδο περίπου 20 ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, κράτους-μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, τον περασμένο μήνα.

«Το Drone Wall θα αποτελέσει ασπίδα για ολόκληρη την Ένωσή μας, συμπεριλαμβανομένης της νότιας πλευράς», είχε αναφέρει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στη συζήτηση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την προηγούμενη εβδομάδα, σχετικά με μια ενιαία απάντηση στις πρόσφατες ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των κρίσιμων υποδομών των κρατών μελών της ΕΕ.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Επιτροπής, η ιδέα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση μελλοντικών παραβιάσεων, μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου αισθητήρων, συστημάτων ηλεκτρονικών παρεμβολών και όπλων, που θα εκτείνεται από τις χώρες της Βαλτικής έως τη Μαύρη Θάλασσα.

Τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης χαιρέτισαν την πρόταση, ωστόσο οι χώρες της Νότιας και Δυτικής Ευρώπης υποστήριξαν ότι παραμελεί τις απειλές από drones στις δικές τους περιοχές.

Ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, υπαινίχθηκε την Τρίτη ότι ετοιμάζεται αλλαγή, χρησιμοποιώντας και τις δύο ονομασίες του προγράμματος - την παλιά και τη νέα - κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε συνέδριο άμυνας στις Βρυξέλλες.

«Προτείνουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αμυντικής Προστασίας από Drones, ένα αντι-drone δίκτυο για την προστασία ολόκληρης της Ευρώπης, καθώς και άλλα εμβληματικά αμυντικά έργα», δήλωσε.