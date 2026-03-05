Μετά τις ισραηλινο-αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο ακούνε έναν ήχο για τους Ουκρανούς στρατιώτες είναι γνώριμος. Είναι ο ήχος του drone Shahed-136.

Με προέλευση το Ιράν, το Shahed έχει ήδη καταστεί αναπόσπαστο στοιχείο του σύγχρονου πολέμου, με τη Ρωσία στρατηγική σύμμαχο της Τεχεράνης να χρησιμοποιεί την τεχνολογία αυτή κατά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Τώρα, τα drones - το πιο προηγμένο από τα οποία είναι το Shahed-136 μακράς εμβέλειας - έχουν καταστεί κεντρικά στη στρατηγική αντίποινων του Ιράν κατά των ΗΠΑ και των περιφερειακών συμμάχων τους, με χιλιάδες να έχουν εξαπολυθεί μέχρι στιγμής.

Με την πρώτη ματιά, το Shahed δεν χρήζει ιδιαίτερης προσοχής σε σύγκριση με τις τεχνολογίες όπλων αιχμής, με τους αναλυτές να το αναφέρουν μερικές φορές ως «τον πύραυλο κρουζ των φτωχών».

Ωστόσο, ενώ οι σύμμαχοι των ΗΠΑ κατάφεραν να αναχαιτίσουν τη συντριπτική πλειονότητα των εισερχόμενων drones με τη βοήθεια αμυντικών συστημάτων που παρέχονται από τις ΗΠΑ, όπως ο πύραυλος «Patriot», πολλά Shahed κατάφεραν να χτυπήσουν τους στόχους τους.

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε την Τρίτη ότι από τα 941 ιρανικά drones που εντοπίστηκαν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, 65 έπεσαν στο έδαφός του, προκαλώντας ζημιές σε λιμάνια, αεροδρόμια, ξενοδοχεία και κέντρα δεδομένων.

Οι αναλυτές λένε ότι το κλειδί για την αποτελεσματικότητά τους βρίσκεται στους αριθμούς. Τα drones είναι σχετικά φθηνά και εύκολα στη μαζική παραγωγή, ειδικά σε σύγκριση με τα εξελιγμένα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την άμυνα εναντίον τους.

Αυτοί οι παράγοντες καθιστούν τα drones ιδανικά επιθέσεις κορεσμού των αντίπαλων αντιαεροπορικών.

«Το Shahed-136, μεταξύ άλλων μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων, έχει προσφέρει σε κράτη όπως η Ρωσία και το Ιράν έναν φθηνό τρόπο για να επιβάλλουν δυσανάλογα κόστη», δήλωσε η Patrycja Bazylczyk, αναλύτρια του Προγράμματος Άμυνας κατά Πυραύλων στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών στην Ουάσινγκτον.

«Αναγκάζουν τους αντιπάλους να σπαταλούν ακριβά αναχαιτιστικά σε φθηνά drones, να προβάλλουν δύναμη και να δημιουργούν ένα σταθερό ψυχολογικό βάρος στον άμαχο πληθυσμό».

Η ανισορροπία του κόστους

Αναφορές της αμερικανικής κυβέρνησης περιγράφουν το Shahed-136 ως ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μιας χρήσης που κατασκευάζεται από ιρανικές οντότητες συνδεδεμένες με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Σε σύγκριση με τους βαλλιστικούς πυραύλους, τα drones πετούν χαμηλά και αργά, μεταφέρουν σχετικά μικρό φορτίο και περιορίζονται κυρίως σε σταθερούς στόχους, δήλωσε στο CNBC ο Behnam Ben Taleblu, ανώτερος διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν στο Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών.

Δημόσιες εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι τα drones Shahed μπορούν να κοστίζουν μεταξύ 20.000 και 50.000 δολαρίων το καθένα. Αντίθετα, οι βαλλιστικοί πύραυλοι και οι πύραυλοι κρουζ μπορούν να κοστίζουν εκατομμύρια δολάρια ο καθένας.

Υπό αυτή την έννοια, το Shahed και τα αντίστοιχα του «λειτουργούν βασικά ως «πυραύλοι κρουζ των φτωχών», προσφέροντας έναν τρόπο για να χτυπήσουν και να παρενοχλήσουν τους αντιπάλους «με χαμηλό κόστος», δήλωσε ο Taleblu.

Για το Ιράν, το οποίο αντιμετωπίζει τόσο διεθνείς κυρώσεις όσο και περιορισμούς στην απόκτηση προηγμένων όπλων, αυτό το πλεονέκτημα κόστους είναι σημαντικό.

Εν τω μεταξύ, τα συστήματα αεροπορικής άμυνας που χρησιμοποιούν τα κράτη του Κόλπου και το Ισραήλ μπορούν να κοστίζουν μεταξύ 3 και 12 εκατομμυρίων δολαρίων ανά αναχαιτιστικό, σύμφωνα με έγγραφα του προϋπολογισμού του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Αυτή η διαφορά κόστους δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα για τους εχθρούς του Ιράν: τα συστήματα αεροπορικής άμυνας έχουν περιορισμένο αριθμό αμυντικών πυραύλων, με κάθε αναχαιτισμένο στόχο να αντιπροσωπεύει ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που έχει δαπανηθεί.

