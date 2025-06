ΔΟΑΕ: Τέσσερα κτίρια επλήγησαν στο Ισφαχάν από την ισραηλινή επίθεση - Δεν εντοπίστηκε αύξηση ραδιενέργειας

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) ανακοίνωσε σήμερα ότι τέσσερα κρίσιμης σημασίας κτίρια στην ιρανική πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν υπέστησαν ζημιές κατά την ισραηλινή επίθεση της Παρασκευής, συμπεριλαμβανομένων μιας εγκατάστασης μετατροπής ουρανίου και ενός εργοστασίου κατασκευής πλακών καυσίμου.

«Όπως και στη Νατάνζ, δεν αναμένεται αύξηση των επιπέδων της ραδιενέργειας εκτός της εγκατάστασης», τόνισε ο ΔΟΑΕ σε ανάρτηση στο X.

Η ιρανική πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ υπέστη ζημιές από τη ισραηλινή επίθεση, ανέφερε χθες ο ιρανικός οργανισμός ατομικής ενέργειας, όμως οι έρευνες δεν έδειξαν οποιαδήποτε ραδιενεργό ή χημική μόλυνση έξω από την εγκατάσταση.

Ο Οργανισμός Πυρηνικής Ρύθμισης του Ιράν ενημέρωσε τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας εκτός του χώρου στην Ισφαχάν παραμένουν αμετάβλητα.

Ο ΔΟΑΕ είχε επιβεβαιώσει από την Παρασκευή πως η εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, βόρεια του Ισφαχάν, στοχοθετήθηκε από τους Ισραηλινούς. Ο ΔΟΑΕ γνωστοποίησε ότι τα επίπεδα της ραδιενέργειας δεν έχουν αυξηθεί στην περιοχή.

🚨🇮🇷NEW Satellite imagery from Maxar shows before and after pictures of the Natanz nuclear facility in Isfahan province in central Iran after the 🇮🇱Israeli Air Force strike on the first day.☢️🔥 pic.twitter.com/w9YUmhfJZD