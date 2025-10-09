ΔΟΑΕ: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία προκειμένου ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια να επανασυνδεθεί

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) γνωστοποίησε σήμερα ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία προκειμένου ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας να επανασυνδεθεί στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

«Ύστερα από εντατικές διαβουλεύσεις (σ.σ. με τις αντιμαχόμενες πλευρές), η διαδικασία με στόχο την αποκατάσταση της εξωτερικής ηλεκτροδότησης – μέσω των γραμμών Dniprovska και Ferosplavna-1 – έχει ξεκινήσει», αναφέρει ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος σε όλη την Ευρώπη, κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις λίγο μετά την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Κίεβο και η Μόσχα αλληλοκατηγορούνται συχνά για επιθέσεις στην περιοχή, ενώ ο ΔΟΑΕ απευθύνει επανειλημμένως εκκλήσεις για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» των αντιμαχόμενων πλευρών προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής.

Η σύνδεση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στο δίκτυο ηλεκτροδότησης έχει διακοπεί από τις 23 Σεπτεμβρίου. Επί του παρόντος, ο σταθμός εξαρτάται από γεννήτριες εκτάκτου ανάγκης για τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και για την ψύξη των αντιδραστήρων.