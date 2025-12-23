Δημοσκόπηση Politico: Οι πολίτες συμμαχικών χωρών των ΗΠΑ θεωρούν την Ουάσιγκτον αναξιόπιστη

Μια νέα δημοσκόπηση που διεξήγαγαν το Politico και η Public First αποκαλύπτει ότι μεγάλα μερίδια της κοινής γνώμης σε Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδά θεωρούν τις Ηνωμένες Πολιτείες αναξιόπιστο σύμμαχο και αρνητική δύναμη στην παγκόσμια σκηνή.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η εικόνα της Ουάσινγκτον σε χώρες που παραδοσιακά θεωρούνται στενοί σύμμαχοι έχει επιδεινωθεί, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να προωθεί μια ριζική αναθεώρηση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η πλειοψηφία των Καναδών θεωρεί ότι οι ΗΠΑ αμφισβητούν, αντί να στηρίζουν, τους συμμάχους τους. Παρόμοια είναι τα ποσοστά στη Γερμανία και τη Γαλλία, όπου λίγο λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες εκφράζουν αμφιβολίες για την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Στη Βρετανία, περίπου τέσσερις στους δέκα θεωρούν ότι οι ΗΠΑ δημιουργούν προβλήματα για τους συμμάχους τους και δεν μπορούν να βασιστούν σε αυτές σε περιόδους κρίσης, ενώ το 35% τις χαρακτηρίζει συνολικά αρνητική δύναμη.

Η στάση του Τραμπ έχει αναστατώσει παραδοσιακές συμμαχίες, ιδιαίτερα στον Καναδά και την Ευρώπη. Σε πρόσφατες δηλώσεις, ο πρόεδρος αποκάλεσε την Ευρώπη μια «παρακμάζουσα» περιοχή με «αδύναμους» ηγέτες, ενώ στη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας επισημαίνει την απώλεια εθνικών ταυτοτήτων και αυτοπεποίθησης στην «Γηραιά Ήπειρο», δίνοντας λιγότερη έμφαση στη Ρωσία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι οι διατλαντικές σχέσεις βασίζονται σε κοινές πολιτισμικές αξίες και ιστορικούς δεσμούς, για τους οποίους οι ΗΠΑ δεν χρειάζεται να απολογούνται. Παρά τη διαβεβαίωση, αναλυτές εκτιμούν ότι η αβεβαιότητα των συμμάχων μεταφέρεται στο δημόσιο αίσθημα.

Στη Γερμανία, η αμφίσημη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, οι αμφιβολίες για τη δέσμευση στο ΝΑΤΟ και ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ ώθησαν τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σε ιστορική αναμόρφωση των αμυντικών δαπανών, απελευθερώνοντας σημαντικούς πόρους για άμυνα και υποδομές.

Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιδιώκει προσωπική διπλωματία με τον Τραμπ, ενώ προωθεί μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επικεντρώνεται σε εμπορικές συμφωνίες και συντονισμό ευρωπαϊκής απάντησης στην Ουκρανία, αποφεύγοντας δημόσια αντιπαράθεση.

Ο Καναδάς καταγράφει την πιο έντονη επιδείνωση των σχέσεων, λόγω εμπορικών συγκρούσεων και συνεχών αναφορών του Τραμπ για προσάρτηση, ενισχύοντας τη διάχυτη αίσθηση αναξιοπιστίας των ΗΠΑ μεταξύ των συμμάχων τους.