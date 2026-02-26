Οι περισσότεροι Αμερικανοί συμμερίζονται την άποψη του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι μετανάστες που ζουν παράνομα στις ΗΠΑ πρέπει να απελαθούν, αλλά διαφωνούν με τις σκληρές τακτικές που εφαρμόζει στέλνοντας μασκοφόρους πράκτορες με στολές και εξοπλισμό μάχης στις γειτονιές της αμερικανικής επικράτειας για να συγκρουσθούν με αμερικανούς πολίτες, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, και αυτή η διαφωνία μπορεί να κοστίσει στον ίδιο και στο κόμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Το 61% των ερωτηθέντων στην εξαήμερη έρευνα που ολοκληρώθηκε την Δευτέρα - ανάμεσά τους 92% Ρεπουμπλικανοί και 35% Δημοκρατικοί - δηλώνουν ότι «υποστηρίζουν την απέλαση μεταναστών χωρίς έγγραφα».

Οι θέσεις του Τραμπ για το θέμα τον βοήθησαν να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές, αφού κατηγόρησε τους πολιτικούς των Δημοκρατικών ότι είναι υπέρ των «ανοικτών συνόρων».

Το 63% των Δημοκρατικών και μόλις το 7% των Ρεπουμπλικανών δηλώνουν ότι δεν υποστηρίζουν την απέλαση των παράτυπων μεταναστών.

Κατά την ομιλία του για την Κατάσταση της Ενωσης, ο Τραμπ προσπάθησε να ανακτήσει το αφήγημα περί μετανάστευσης που κερδίζει εκλογές μετά από το κύμα βίας που προκάλεσε η ανάπτυξη των παραστρατιωτικών ομάδων της ICE που συνοδεύθηκε από συγκρούσεις με πολίτες, χωρισμούς οικογενειών, σύλληψη και κράτηση παιδιών και φόνους αμερικανών πολιτών. Ο Τραμπ είπε ενώπιον του Κονγκρέσου ότι στόχος τώρα είναι οι εγκληματίες: «Παίρνουν πόδι γρήγορα από δω».

Το ICE το παρατράβηξε

Το 60% των Αμερικανών - ανάμεσά τους, το ένα πέμπτο των Ρεπουμπλικανών και 1 στους 10 Δημοκρατικοί - θεωρούν ότι οι πράκτορες των υπηρεσιών για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης το παρατράβηξαν, σύμφωνα με την δημοσκόπηση.

Ανάμεσα σε αυτούς που δεν ανήκουν σε κανένα από τα δύο κόμματα, το 65% θεωρούν ότι οι αρχές το παρατράβηξαν. Αυτοί οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι μπορεί να αποβούν κρίσιμης σημασίας για την έκβαση των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, όταν οι Ρεπουμπλικανοί θα επιδιώξουν να διατηρήσουν τις ισχνές τους πλειοψηφίες στην Γερουσία και την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η αποδοκιμασία των τακτικών του Τραμπ είναι ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ των ισπανόφωνων και των μαύρων Αμερικανών, δύο κοινότητες του εκλογικού σώματος προς τις οποίες απέκτησε πρόσβαση ο Τραμπ το 2024 . Το 74% των μαύρων και το 72% των ισπανόφωνων δηλώνουν ότι δεν τους αρέσει ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ χειρίζεται τις απελάσεις. Το αντίστοιχο ποσοστό στο μερίδιο των λευκών ψηφοφόρων είναι 51%.

Από τον Φεβρουάριο 2025, η αποδοχή του Τραμπ μεταξύ των ισπανόφωνων Αμερικανών μειώθηκε κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες στο 29% στην τελευταία δημοσκόπηση. Μεταξύ των μαύρων Αμερικανών μειώθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στο 14%. Μεταξύ των λευκών Αμερικανών μειώθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες στο 49%.

Σημαντικές εσωτερικές διαφωνίες έχουν προκύψει στα δύο πολιτικά κόμματα των ΗΠΑ σχετικά με τις μεθόδους καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης. Μεταξύ των Ρεπουμπλικανών που υποστηρίζουν τις απελάσεις, το 23% εκφράζουν δυσαρέσκεια σχετικά με τις τακτικές των πρακτόρων των υπηρεσιών για την μετανάστευση.

Οι Δημοκρατικοί, πέραν του ότι είναι διχασμένοι σχετικά με το αν οι μετανάστες χωρίς άδεια διαμονής πρέπει να απελαύνονται ή όχι, διαφωνούν και ως προς την διάλυση ή μη του ICE.

Το 63% των Δημοκρατικών δηλώνουν ότι το ICE πρέπει να καταργηθεί , ενώ το 30% διαφωνούν. Το ποσοστό εκείνων που τάσσονται υπέρ της κατάργησης έχει αυξηθεί σε σχέση με δημοσκόπηση Reuters/Ipsos του 2018, όταν το 44% των Δημοκρατικών υποστήριζε την ιδέα. Στην τελευταία δημοσκόπηση, μόνο το ένα τρίτο των ανεξάρτητων υποστηρίζουν την διάλυση του ICE, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με το 2018.

Ελάχιστοι υποψήφιοι των Δημοκρατικών αυτόν τον χρόνο έχουν ταχθεί υπέρ της διάλυσης της ICE, ενώ κεντρώες οργανώσεις όπως η Third Way προειδοποιούν ότι η υιοθέτηση αυτής της θέσης μπορεί να ζημιώσει τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.