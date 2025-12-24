Η πλειοψηφία των Ρώσων (55%) αναμένει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει το 2026, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που πραγματοποίησε το προσκείμενο στην κυβέρνηση Κέντρο Μελέτης της Κοινής Γνώμης (VTsIOM), τα οποία συνιστούν μια ένδειξη ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να δοκιμάσει την αντίδραση της κοινής γνώμης σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, καθώς εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης, ο αναπληρωτής διευθυντής του VTsIOM, Μιχαήλ Μαμόνοφ, δήλωσε ότι το 70% των 1.600 ερωτηθέντων θεωρούν το 2026 θα είναι μια πιο «επιτυχημένη» χρονιά για τη Ρωσία από ό,τι το 2025, ενώ το 55% θεωρούν ότι η ελπίδα για μια καλύτερη χρονιά συνδέεται με ένα πιθανό τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, τον οποίο η Ρωσία αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

«Ο κύριος λόγος αισιοδοξίας είναι η πιθανή ολοκλήρωση της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης και η επίτευξη των δηλωμένων στόχων, σύμφωνα με τα εθνικά συμφέροντα που έχει περιγράψει ο πρόεδρος», δήλωσε ο Μαμόνοφ κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης.

Στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις του, που παρουσίαζε στο τέλος του έτους, το VTsIOM τόνιζε τη συσπείρωση της ρωσικής κοινωνίας γύρω από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τους στρατιωτικούς του στόχους στην Ουκρανία, αλλά δεν είχε παρουσιάσει στοιχεία για το ποσοστό του Ρώσων που αναμένουν να τελειώσει ο πόλεμος.

Δύσκολο να αξιολογηθεί ο πραγματικός βαθμός κόπωσης της κοινής γνώμης από τον πόλεμο

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, πλησιάζει στο πέμπτο έτος του, αλλά το πραγματικό επίπεδο κόπωσης της ρωσικής κοινής γνώμης που έχει προκαλέσει είναι δύσκολο να καταγραφεί λόγω του αυστηρού κρατικού ελέγχου της ελευθερίας της έκφρασης.

Ο Μαμόνοφ θεωρεί τη συνεχιζόμενη επίθεση του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, την απροθυμία των ΗΠΑ να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία και την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντικαταστήσει πλήρως τις Ηνωμένες Πολιτείες σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο, ως τους κύριους παράγοντες πίσω από τις προοπτικές για μια τελική ειρηνευτική συμφωνία.

Μετά το τέλος των στρατιωτικών εχθροπραξιών, πρόσθεσε ο ίδιος, η επανένταξη των βετεράνων της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην κοινωνία και η ανοικοδόμηση των ελεγχόμενων από τη Ρωσία περιοχών της Ουκρανίας, καθώς και των ρωσικών παραμεθόριων περιοχών, θεωρούνται ως οι κύριες προτεραιότητες.

Περίπου τα δύο τρίτα των Ρώσων υποστηρίζουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες, το υψηλότερο ποσοστό από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με την ανεξάρτητη εταιρεία δημοσκοπήσεων Levada, η οποία έχει χαρακτηριστεί «ξένος πράκτορας» βάσει της ρωσικής νομοθεσίας κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.