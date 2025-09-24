Δημοσκόπηση: Άνοδος των Εργατικών στη Βρετανία - Ενισχύονται κατά τρεις μονάδες

Την καλύτερη επίδοσή του από τον Μάιο καταγράφει το Εργατικό Κόμμα στη Βρετανία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της εταιρείας More In Common, την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να σταθεροποιηθεί μετά το δύσκολο ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου.

Οι Εργατικοί ενισχύονται κατά τρεις μονάδες μέσα σε μία εβδομάδα και φτάνουν στο 25%. Το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ χάνει τρεις μονάδες και πέφτει στο 28%, ενώ οι Συντηρητικοί ανακάμπτουν ελαφρά κατά δύο μονάδες, επιστρέφοντας στο 20%. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες υποχωρούν στο 13%, ενώ Πράσινοι και SNP παραμένουν αμετάβλητοι.

Στους δείκτες δημοτικότητας, η προσωπική αποδοχή του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ανεβαίνει από το ιστορικό χαμηλό του 46 στις αρχές του μήνα στο 39, κάτι που συνδέεται με την καλή εικόνα που άφησε η διαχείρισή του κατά την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λονδίνο.

Ο Φάρατζ υποχωρεί από το 4 στο 9, ωστόσο εξακολουθεί να προηγείται σημαντικά σε σχέση με τον Στάρμερ. Η Κέμι Μπάντενοκ, η αρχηγός του συντηρητικού κόμματος καταγράφει οριακή πτώση στο 24 από 23, ενώ ο Σερ Εντ Ντέιβι των φιλελεύθερων δημοκρατών κινείται επίσης πτωτικά, από 7 στο 10.

Email που διέρρευσε «καίει» τον στενό συνεργάτη του Στάρμερ για κρυφές δωρεές 740.000 λιρών

Στο μεταξύ, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα πολιτική θύελλα έπειτα από email που διέρρευσε και αποκαλύπτει ότι κορυφαίος νομικός του Εργατικού Κόμματος συμβούλευσε τον διευθυντή του γραφείου του, Μόργκαν ΜακΣουίνι, να χαρακτηρίσει ως «διοικητικό λάθος» δωρεές ύψους περίπου 740.000 λιρών που δεν είχαν δηλωθεί εγκαίρως.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπόθεση αφορά το think tank Labour Together, το οποίο είχε δεχθεί δεκάδες δωρεές την περίοδο 2018-2020 χωρίς να τις καταγράψει έγκαιρα, γεγονός που είχε οδηγήσει σε πρόστιμο από την Εκλογική Επιτροπή.

Οι Συντηρητικοί κατηγορούν τον ΜακΣουίνι ότι «έκρυψε» κρίσιμα ποσά που βοήθησαν στην εκλογή του Στάρμερ ως ηγέτη, ζητώντας παρέμβαση της αστυνομίας. H Ντάουνινγκ Στριτ, πάντως, δηλώνει ότι ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» στον στενό του συνεργάτη.