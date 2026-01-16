Δημοσκόπηση: Άνω του 50% των Ουκρανών απορρίπτουν την απόσυρση στρατευμάτων με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας

Η πλειοψηφία των Ουκρανών θα αντιτασσόταν στην απόσυρση στρατευμάτων από το τμήμα της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχεται από το Κίεβο, ακόμη κι αν αυτό γινόταν με αντάλλαγμα ευρωπαϊκές και αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Η Ουκρανία, έχοντας στο παρελθόν βιώσει ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις, πιέζει για νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα, σύμφωνα

Η Ουκρανία βρίσκεται υπό πίεση από τις ΗΠΑ να συμφωνήσει γρήγορα σε μια ειρηνευτική συμφωνία, ωστόσο έχει αρνηθεί να αποδεχθεί τις ρωσικές απαιτήσεις να παραχωρήσει εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, μια μεγάλη, πλούσια σε ορυκτούς πόρους, βιομηχανική ζώνη που περιλαμβάνει τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

Η Ρωσία ελέγχει σχεδόν ολόκληρη τη Λουχάνσκ, όμως το Κίεβο εξακολουθεί να κατέχει περίπου το 20% του Ντονέτσκ, συμπεριλαμβανομένης μιας αλυσίδας στρατηγικά ζωτικών πόλεων-φρουρίων και αμυντικών γραμμών.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου (KIIS), το 54% των Ουκρανών απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα της απόσυρσης από τμήματα του Ντονμπάς με αντάλλαγμα διαβεβαιώσεις ασφαλείας από συμμάχους.

Ένα 39% δήλωσε ότι θα το αποδεχόταν απρόθυμα.

«Επιπλέον, όσοι είναι διατεθειμένοι να συμφωνήσουν αναμένουν αρκετά ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Επομένως, αν το επίπεδο των εγγυήσεων είναι χαμηλότερο από το αναμενόμενο, η αποδοχή μιας τέτοιας πρότασης θα είναι ακόμη μικρότερη», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του KIIS, Αντόν Χρουσέτσκι.

Η έρευνα διεξήχθη στις αρχές Ιανουαρίου σε δείγμα 601 ερωτηθέντων σε εδάφη που ελέγχονται από την Ουκρανία.

Σχεδόν το 70% δεν πίστευε ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη.

Περίπου το 57% πίστευε ότι η Ρωσία θα επιτεθεί ξανά σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός στα σημερινά μέτωπα, ακόμη και αν υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας από συμμάχους.

Ωστόσο, ακόμη και αν δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας, το 40% θεωρούσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα παρείχαν υποστήριξη σε περίπτωση νέας ρωσικής εισβολής, ενώ το 39% πίστευε το αντίθετο.

Η Ρωσία έχει δείξει δημόσια ελάχιστο ενδιαφέρον για την αποκλιμάκωση των απαιτήσεών της και έχει σχολιάσει ελάχιστα το 20σέλιδο ειρηνευτικό πλαίσιο που προσπαθούν να οριστικοποιήσουν η Ουκρανία και οι ΗΠΑ.

Αντίθετα, η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στις ήδη κατεστραμμένες ενεργειακές υποδομές και αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα και θέρμανση σε συνθήκες παγωνιάς.