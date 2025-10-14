Jerusalem Post

Σφοδρή κριτική δέχθηκε η δημοσιογράφος του CNN, Κριστιάν Αμανπούρ, για τις δηλώσεις που έκανε αναφορικά με τις συνθήκες μεταχείρισης των Ισραηλινών ομήρων, οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε κατά την αρχική της δήλωση, «ήταν καλύτερες από του μέσου κατοίκου της Γάζας».

Για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, η δημοσιογράφος του CNN προχώρησε σε διευκρινίσεις, τονίζοντας μέσω ανάρτησής της στο Χ ότι τα λόγια της ήταν «λανθασμένα» και έδειξαν «αναισθησία» ως προς την κατάσταση.

«Νωρίτερα, σε ζωντανή μετάδοση, μίλησα για αυτήν τη μέρα αληθινής χαράς — για τις ισραηλινές οικογένειες που επιτέλους ξαναβρίσκουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα ύστερα από δύο χρόνια φρικτής αιχμαλωσίας από τη Χαμάς, και για τους αμάχους στη Γάζα, που επιτέλους είχαν μια ανάπαυλα ύστερα από δύο χρόνια βίαιου, θανατηφόρου πολέμου», έγραψε.

«Τόνισα ότι για τους ομήρους που επιστρέφουν στα σπίτια τους, η ανάρρωση — ψυχική και σωματική — θα είναι μακρά. Όμως μετανιώνω που είπα επίσης ότι ίσως να τους φέρθηκαν καλύτερα από πολλούς κατοίκους της Γάζας, επειδή η Χαμάς τους χρησιμοποιούσε ως πιόνια και διαπραγματευτικά χαρτιά».

Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι έχει μιλήσει «με πολλούς πρώην ομήρους και τις οικογένειές τους» και ότι, «όπως όλοι, έχω νιώσει φρίκη με όσα τους υπέβαλε η Χαμάς αυτά τα δύο μακρά χρόνια».

«Μου περιέγραψαν πώς μετά βίας μπορούσαν να αναπνεύσουν μέσα στις σήραγγες, πώς δεν τους επέτρεπαν να κλάψουν, πώς λιμοκτονούσαν και αναγκάζονταν να σκάβουν τους ίδιους τους τάφους τους — και φυσικά, σήμερα, κάποιοι όμηροι επιστρέφουν μέσα σε σάκους νεκρών», κατέληξε στην ανάρτησή της.

Earlier live on air, I spoke about what a day of real joy this is, for Israeli families whose loved ones are finally being returned from two years of horrific Hamas captivity, and for civilians in Gaza, who have finally had a reprieve from two years of brutal, deadly war.



Σημειώνεται ότι, οι αρχικές της δηλώσεις της ήρθαν τη Δευτέρα, οπότε ολοκληρώθηκε η επιστροφή των τελευταίων 20 ζωντανών ομήρων από τη Γάζα, ύστερα από 738 ημέρες αιχμαλωσίας από τη Χαμάς.

Αναλυτικά, η δημοσιογράφος του CNN, δήλωσε τη ότι οι Ισραηλινοί όμηροι «ενδεχομένως να είχαν τύχει καλύτερης μεταχείρισης από τον μέσο κάτοικο της Γάζας», καθώς η Χαμάς τους χρησιμοποιούσε ως διαπραγματευτικά χαρτιά. «Θα χρειαστεί πολύς, πολύς καιρός για να αναρρώσουν – τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά», πρόσθεσε η Αμανπούρ σε ζωντανή μετάδοση στο CNN News Central. «Ήταν δύο φρικτά, φρικτά χρόνια για αυτούς».