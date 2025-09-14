Δημόσια συγγνώμη από τον παρουσιαστή του Fox News που πρότεινε θανάτωση των αστέγων που αρνούνται βοήθεια (vid)

Ο παρουσιαστής της συντηρητικής εκπομπής Fox & Friends ζήτησε συγγνώμη την Κυριακή, αφού δήλωσε ότι οι άστεγοι με ψυχικές ασθένειες θα έπρεπε να υποβάλλονται σε θανατηφόρα ένεση, χαρακτηρίζοντας το σχόλιό του ως «εξαιρετικά αναίσθητο».

Κατά τη διάρκεια ενός ρεπορτάζ την Τετάρτη σχετικά με τη δολοφονία μιας Ουκρανής γυναίκας στη Βόρεια Καρολίνα, ο συμπαρουσιαστής του, Λόρενς Τζόουνς, είπε ότι οι άστεγοι με ψυχικές ασθένειες θα πρέπει είτε να αποδέχονται θεραπευτικά προγράμματα είτε να φυλακίζονται.

Τότε ο Κίλμιντ πρόσθεσε: «Ή ακούσια θανατηφόρα ένεση - ή κάτι τέτοιο. Απλώς σκοτώστε τους.»

Το σχόλιο του παρουσιαστή που προκάλεσε αντιδράσεις:

Brian Kilmeade endorses euthanizing homeless people: "Involuntary lethal injection, or something. Just kill them." pic.twitter.com/on5NMereZQ — Aaron Rupar (@atrupar) September 13, 2025

Το σχόλιο του Μπράιαν Κίλμιντ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

«Ζητώ συγγνώμη για αυτό το εξαιρετικά αναίσθητο σχόλιο», είπε αργότερα ο Κίλμιντ στον αέρα του Fox News.

«Προφανώς γνωρίζω ότι δεν ενεργούν όλοι οι άστεγοι με ψυχικές ασθένειες όπως ο δράστης στη Βόρεια Καρολίνα, και ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται στον δρόμο αξίζουν την ενσυναίσθησή μας και τη συμπόνια μας.»

Η δημόσια συγγνώμη του Κίλμιντ:

Η εκπομπή Fox & Friends προβάλλεται στο Fox News, το οποίο δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Κιλμίντ είναι ένας από τους κορυφαίους παρουσιαστές του Fox και εργάζεται στο δίκτυο από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Η δήλωση του Κίλμιντ, ενός φανατικού υπέρμαχου της οπλοκατοχής, προκάλεσε κατακραυγή στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί χρήστες απαίτησαν την αποπομπή του, ενώ άλλοι κάλεσαν τις Αρχές να παρέμβουν θεωρώντας ότι η «πρόταση» συνιστά υποκίνηση μίσους.

Η εκπομπή «Fox and Friends» είναι από τις αγαπημένες του Ντόναλντ Τραμπ. Έχει παρέβη τηλεφωνικά πολλές φορές, ακόμη και όταν έγινε πρόεδρος, με τελευταία προχθές Παρασκευή όπου ανακοίνωσε ότι βρέθηκε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ.