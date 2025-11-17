Δημοψήφισμα στον Ισημερινό: Οι πολίτες απορρίπτουν την επάνοδο ξένων στρατιωτικών βάσεων

Οι πολίτες του Ισημερινού φαίνεται πως απέρριψαν την Κυριακή την επιστροφή στη χώρα ξένων στρατιωτικών βάσεων και την κατάρτιση νέου θεμελιώδους νόμου, με βάση την καταμέτρηση του 61% των ψηφοδελτίων που κατατέθηκαν σε δημοψήφισμα, αποτέλεσμα το οποίο ερμηνεύεται ως καθαρή ήττα για τον πρόεδρο, Ντανιέλ Νομπόα.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση του εθνικού εκλογικού συμβουλίου (CNE, η εφορευτική επιτροπή) το 60% των εκλογέων εναντιώθηκε στην άρση της απαγόρευσης να εγκαθίστανται ξένες στρατιωτικές βάσεις στην επικράτεια του Ισημερινού και το 61% εναντίον του σχηματισμού συντακτικής συνέλευσης για την κατάρτιση νέου θεμελιώδους νόμου.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του Ισημερινού παραδέχθηκε την ήττα που υπέστη στο δημοψήφισμα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Διαβουλευθήκαμε με τους πολίτες του Ισημερινού και μίλησαν. Τηρήσαμε αυτό που υποσχεθήκαμε: να διαβουλευθούμε απευθείας μαζί τους. Σεβόμαστε τη βούληση του λαού του Ισημερινού», ανέφερε ο πρόεδρος Νομπόα μέσω X.