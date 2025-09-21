Δημοψήφισμα στο Εκουαδόρ για ξένες στρατιωτικές βάσεις και κρατική χρηματοδότηση κομμάτων

Την Κυριακή, το Εκλογικό Συμβούλιο του Εκουαδόρ ενέκρινε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος τον Νοέμβριο, ώστε οι πολίτες να αποφασίσουν εάν θα επιτραπεί η εγκατάσταση ξένων στρατιωτικών βάσεων στη χώρα της Νότιας Αμερικής, στο πλαίσιο του σχεδίου του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Το δημοψήφισμα θα διεξαχθεί στις 16 Νοεμβρίου και θα περιλαμβάνει επίσης μια πρόταση για την κατάργηση της διάταξης που απαιτεί να διατίθεται ποσοστό κρατικών πόρων στα πολιτικά κόμματα, αναφέρει το Reuters.

«Εγκρίνουμε την προκήρυξη, τις κατευθυντήριες γραμμές, το επιχειρησιακό σχέδιο, τον προϋπολογισμό, τον πίνακα κινδύνων και εκτάκτων αναγκών, καθώς και το ημερολόγιο για το Δημοψήφισμα του 2025», έγραψε η πρόεδρος του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου (CNE), Ντιάνα Αταμαΐντ, σε ανάρτησή της στο X.

Ο Νομπόα έχει δηλώσει ότι τα ναρκο-καρτέλ δρουν μέσω διεθνών δικτύων, συνεπώς είναι αναγκαία η συνεργασία με άλλες χώρες για την αποτελεσματική καταπολέμησή τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακοινώσει ότι θα συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους με την κυβέρνηση του Εκουαδόρ στη μάχη κατά των εγκληματικών οργανώσεων.

Ωστόσο, οι αντιπολιτευόμενες ομάδες του Εκουαδόρ υποστηρίζουν ότι η παρουσία ξένων στρατιωτικών δυνάμεων από μόνη της δεν θα λύσει τα προβλήματα ασφάλειας της χώρας και ότι η κυβέρνηση χρειάζεται ένα σαφές σχέδιο για την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Η παραλιακή πόλη Μάντα φιλοξενούσε αμερικανική στρατιωτική βάση για μία δεκαετία έως το 2009. Από το 2008, το Σύνταγμα του Εκουαδόρ απαγορεύει τις ξένες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα, μετά την απόφαση του τότε αριστερού προέδρου Ραφαέλ Κορέα να μην ανανεώσει τις σχετικές άδειες.

Νωρίτερα φέτος, ο πρώην πρόεδρος ανέφερε στον λογαριασμό του στο X ότι η επαναφορά τέτοιων βάσεων θα ήταν «προσβολή για τις δημόσιες δυνάμεις μας και επίθεση στην εθνική μας κυριαρχία».

«Δεν χρειαζόμαστε ξένους στρατιώτες. Χρειαζόμαστε κυβέρνηση», είπε.