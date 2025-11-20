Έξι δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές καλούν δημοσίως τον στρατό και τις μυστικές υπηρεσίες να αρνηθούν τυχόν παράνομες εντολές θα μπορούσαν να εκδοθούν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραπ, ο οποίος έδωσε τη δική του απάντηση προειδοποιώντας ότι «η προδοσία τιμωρείται με θάνατο».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε: «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ, τιμωρείται με ΘΑΝΑΤΟ!», αναφερόμενος στους έξι πολιτικούς του αντιπάλους, που κάλεσαν τον στρατό να αψηφά κυβερνητικές εντολές αμφιβόλου νομιμότητας.

«Αυτό είναι πραγματικά κακό και επικίνδυνο για τη χώρα μας» είχε γράψει επίσης, σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σχολιάζοντας ένα άρθρο σχετικά με την προτροπή των έξι μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, που έχουν μάλιστα ένα κοινό: έχουν όλοι τους υπηρετήσει στο παρελθόν στον στρατό ή στις υπηρεσίες πληροφοριών.

«Συμπεριφορά σιασιαστών από προδότες!!! Να τους χώσουμε στη φυλακή;», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Σημειώνεται πως την Τρίτη, σε βίντεο που δημοσίευσαν οι έξι Δημοκρατικοί τόνισαν ότι «κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει εντολές που παραβιάζουν τον νόμο ή το Σύνταγμα», μιλώντας με αφορμή τις στρατιωτικές επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά ύποπτων διακινητών ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.