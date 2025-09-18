Περισσότεροι από 100 Δημοκρατικοί νομοθέτες στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, κάλεσαν την Τετάρτη την κυβέρνηση Τραμπ να εγκαταλείψει τα σχέδιά της για την κατάργηση των κανόνων για τις εκπομπές ρύπων των οχημάτων.

Σε επιστολή που είδε το Reuters, 102 νομοθέτες με επικεφαλής τη βουλευτή Ντόρις Ματσούι κάλεσαν την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος να εγκαταλείψει τον στόχο της για κατάργηση όλων των προτύπων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για ελαφρά, μεσαία και βαρέα οχήματα και κινητήρες.

«Η κατάργηση των προτύπων για τη ρύπανση από τα οχήματα θα παρεμπόδιζε αυτήν την αναπτυσσόμενη βιομηχανία, σκοτώνοντας χιλιάδες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ και παραχωρώντας το μέλλον της παγκόσμιας ηγετικής θέσης στην αυτοκινητοβιομηχανία στην Κίνα», έγραψαν οι νομοθέτες σε επιστολή που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Τον Ιούλιο, η EPA δήλωσε ότι θα ανακαλέσει το μακροχρόνιο εύρημα ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Μια τέτοια κίνηση θα αφαιρούσε τη νομική βάση για όλους τους κανονισμούς των ΗΠΑ για τα αέρια του θερμοκηπίου, και θα τερμάτιζε τα ισχύοντα όρια στη ρύπανση για τις εξατμίσεις των οχημάτων, τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τις καμινάδες και άλλες πηγές.

Η EPA δήλωσε ότι θα εξετάσει την επιστολή και θα απαντήσει μέσω των κατάλληλων διαύλων. Τα σχόλια επί της πρότασής της πρέπει να υποβληθούν έως τις 22 Σεπτεμβρίου.



«Αν γυρίσουμε την πλάτη στις τεχνολογίες καθαρών οχημάτων, η επόμενη γενιά αμερικανικών οχημάτων θα είναι σημαντικά πιο ακριβή σε καύσιμα, συντήρηση και επισκευή», σύμφωνα με την επιστολή, την οποία υπέγραψαν επίσης οι βουλευτές Ρικ Λάρσεν, Αλεξάνδρα Οκάσιο-Κορτέζ, Ράτζα Κρισναμούρτι και Τζέρολντ Νάντλερ.

Η επιστολή ανέφερε ότι η ανάλυση της EPA «υποδηλώνει ότι η πρόταση για την κατάργηση των προτύπων ρύπανσης από τα οχήματα θα είχε ως αποτέλεσμα 1,3 τρισ. δολάρια σε απώλειες καυσίμων και εξοικονόμηση συντήρησης».



Η κυβέρνηση Τραμπ έχει βάλει στο στόχαστρο τους περιβαλλοντικούς κανόνες για τα οχήματα σε διάφορα μέτωπα. Τον Ιούνιο, ο Τραμπ υπέγραψε ψήφισμα αποδοκιμασίας βάσει του Νόμου Αναθεώρησης του Κογκρέσου, με το οποίο απαγόρευσε - μεταξύ άλλων - τον τερματισμό πωλήσεων οχημάτων βενζίνης στην Καλιφόρνια έως το 2035.



Τον Ιούνιο, η NHTSA άνοιξε το δρόμο για χαλαρότερα πρότυπα οικονομίας καυσίμου στις ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, υπερέβη την εξουσία της υποθέτοντας υψηλή χρήση ηλεκτρικών οχημάτων κατά τον υπολογισμό των κανόνων.

Ο Τραμπ υπέγραψε επίσης νομοθεσία που καταργεί τις κυρώσεις για τις αυτοκινητοβιομηχανίες που δεν πληρούν τα πρότυπα οικονομίας καυσίμου των ΗΠΑ, η οποία χρονολογείται από το 2022.