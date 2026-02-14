Τη στάση των Ευρωπαίων έναντι των ΗΠΑ, με βάση όλα όσα ακούστηκαν στη Διάσκεψη του Μονάχου την Παρασκευή σχολιάζει το Politico, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στα χαρτιά η Αμερική παίρνει ό,τι ζήτησε.

Δηλαδή, μια Ευρώπη που ξοδεύει πολύ περισσότερα για την άμυνα και εξαρτάται πολύ λιγότερο από την Ουάσιγκτον για την ασφάλειά της. Ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στην πράξη ίσως όλο αυτό που δημιουργεί η αμερικανική πίεση να μην αρέσει τελικά στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ένας μετά τον άλλο, οι ηγέτες της Ευρώπης ανέβηκαν στο βήμα και μίλησαν για την αύξηση των στρατιωτικών προϋπολογισμών και την αναδιαμόρφωση της διατλαντικής συμμαχίας σε ένα «ΝΑΤΟ 3.0».

Στη συνέχεια, όμως, ακολούθησαν σκληρές εκκλήσεις για ευρωπαϊκό πατριωτισμό και κάλεσαν την ήπειρο να ενισχύσει τους τομείς των όπλων, του διαστήματος και της τεχνολογίας, ώστε να είναι λιγότερο εξαρτημένη από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Πλέον, η ευρωαμερικανική σχέση θυμίζει ένα παλιό παντρεμένο ζευγάρι που δεν χωρίζει, αλλά μετακομίζει σε ξεχωριστά υπνοδωμάτια.

Μπορεί και οι δύο πλευρές να δηλώνουν ότι παραμένουν προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ, ωστόσο, το τελευταίο έτος — από την ομιλία του Βανς έως την απειλή του Τραμπ να υποτάξει τον Καναδά, την υποτίμηση των συμμάχων που πολέμησαν στο πλευρό των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και, ιδίως, τις επανειλημμένες εκκλήσεις του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία — έχει αφήσει τα σημάδια του.

Οπλισμένοι με μια αίσθηση σκληρού ρεαλισμού, οι Ευρωπαίοι προσφέρουν μια νέα διατλαντική συμφωνία: Σεβαστείτε μας και αντιμετωπίστε μας ως αξιόπιστους εταίρους και θα ενισχύσουμε την άμυνά μας, θα μοιραστούμε το βάρος της ασφάλειας και θα γίνουμε αξιόπιστοι στρατιωτικοί σύμμαχοι σε έναν όλο και πιο επικίνδυνο κόσμο όπου «η διεθνής τάξη που βασίζεται σε δικαιώματα και κανόνες... δεν υπάρχει πλέον όπως παλιά», όπως δήλωσε ο Μερτς.

Οι Ευρωπαίοι υπογράμμισαν επίσης ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία με χρήματα και όπλα, την ώρα που η αμερικανική υποστήριξη υπό τον Τραμπ έχει σχεδόν εκμηδενιστεί. Ο Μακρόν τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου χωρίς να ληφθεί υπόψη η Ευρώπη.

Η προσοχή στρέφεται τώρα στο κατά πόσον θα διατηρηθεί ο πιο θετικός τόνος όταν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει σήμερα για να ανοίξει τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής.