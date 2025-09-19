Δικαστής απέρριψε την αγωγή του Τραμπ κατά των New York Times ύψους 15 δισ. δολαρίων

Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την Παρασκευή την αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ για συκοφαντική δυσφήμιση ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον των New York Times σχετικά με το περιεχόμενό τους.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Στίβεν Μέριντεϊ, τόνισε ότι ο Τραμπ παραβίασε έναν ομοσπονδιακό διαδικαστικό κανόνα, ο οποίος απαιτεί μια σύντομη και σαφή δήλωση για το γιατί αξίζει αποζημίωση. Επεσήμανε επίσης ότι μια καταγγελία δεν αποτελεί «δημόσιο φόρουμ για ύβρεις» ούτε «προστατευμένη πλατφόρμα για να εκφράσει κανείς οργή εναντίον ενός αντιπάλου».

Ο Μέριντεϊ έδωσε στον Τραμπ προθεσμία 28 ημερών για να υποβάλει τροποποιημένη καταγγελία.

Τραμπ: Αγωγή 15 δισ. δολ. κατά των New York Times - Είναι «από τις χειρότερες εφημερίδες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα την πρόθεσή του να καταθέσει μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της εφημερίδας New York Times, ζητώντας ως αποζημίωση ποσό 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μερικές ημέρες μετά τη δημοσίευση άρθρων της για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπστιν.

«Έχω τη μεγάλη τιμή να ασκώ αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον των New York Times», τόνισε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

«Οι Times επιδόθηκαν για δεκαετίες στη μέθοδο του να ψεύδονται όσον αφορά τον αγαπημένο σας πρόεδρο (ΕΜΕΝΑ!)», συνέχισε.

Η ανακοίνωση καταγράφεται μια εβδομάδα μετά την απειλή του μεγιστάνα των ακινήτων πως θα προχωρούσε σε μήνυση και αγωγή κατά της εφημερίδας για την κάλυψη της όσον αφορά σημείωμα με άφθονα σεξουαλικά υπονοούμενα που φέρεται να είχε στείλει στον θανόντα προαγωγό ανηλίκων κοριτσιών και χρηματομεσίτη με επαφές στην υψηλή κοινωνία.

Ο πρόεδρος Τραμπ κατηγορεί την εφημερίδα πως τύπωσε ψέματα για τον ίδιο, την οικογένειά του και την επιχειρηματική δραστηριότητά του, καθώς και για κινήματα προσκείμενα στους ρεπουμπλικάνους και ιδεολογίες, ιδίως το «κίνημα πρώτα η Αμερική» και το «κίνημα MAGA».

Πρόσθεσε ακόμη, ότι η μήνυση και αγωγή «κατατίθεται» σε δικαστήριο στη Φλόριντα, χωρίς να υπεισέλθει σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες.