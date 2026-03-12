Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός: Συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση στις 18 και 19 Μαρτίου για να εξετάσει τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις θαλάσσιες μεταφορές και την ασφάλεια των ναυτικών, «ιδιαίτερα εντός και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ».

Η σύνοδος αυτή «συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος αρκετών μελών του Συμβουλίου», υπογράμμισε στην ανακοίνωσή του ο Οργανισμός αυτός του ΟΗΕ που είναι αρμόδιος για την ασφάλεια στη θάλασσα.

Ο Διεθνής Οργανισμός προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη διαταραχή στον εφοδιασμό πετρελαίου στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς.

Ο International Energy Agency (IEA), ο οποίος είχε ήδη ανακοινώσει την Τετάρτη τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, αναθεώρησε προς τα κάτω τις ετήσιες προβλέψεις του για την παγκόσμια προσφορά.

Η κοινή επίθεση των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ στο Ιράν, που διαρκεί πλέον περισσότερο από μία εβδομάδα, έχει προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στις τιμές τις τελευταίες ημέρες και έχει ενισχύσει τις ανησυχίες για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων σε πολλές χώρες.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent crude oil κατέγραψε άνοδο 8,8%, φθάνοντας τα 94,94 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η διεθνής τιμή αναφοράς είχε εκτιναχθεί σχεδόν στα 120 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής εξαίρεσης από τον Jones Act of 1920, ο οποίος ρυθμίζει την εγχώρια ναυτιλία στις ΗΠΑ, προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά καυσίμων σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters που επικαλείται δύο πηγές με γνώση των συζητήσεων.

