Διεθνής Αμνηστία: Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας καταλογίζει στη Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου 2023

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί για πρώτη φορά με έκθεσή της που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα τη Χαμάς και άλλα παλαιστινιακά ένοπλα κινήματα πως διέπραξαν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», συμπεριλαμβανομένου αυτού «της εξόντωσης», κατά τη διάρκεια της εφόδου τους στο νότιο τμήμα της επικράτειας του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 και κατόπιν.

«Παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις διέπραξαν παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στις επιθέσεις τους στο νότιο Ισραήλ που άρχισαν την 7η Οκτωβρίου 2023», αναφέρει η Αμνηστία στην έκθεσή της αυτή, έκτασης 170 και πλέον σελίδων.

Η ΜΚΟ κρίνει πως οι σφαγές αμάχων την 7η Οκτωβρίου 2023 αποτελούσαν το «έγκλημα της εξόντωσης», που είναι «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», ενώ απαριθμεί κι άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ανάμεσά τους ομηρίες, φυλακίσεις, βασανισμούς, εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, βιασμούς και «άλλες μορφές σεξουαλικής βίας».

Παλαιστινιακές τρομοκρατικές οργανώσεις, κυρίως της Χαμάς, «συνέχισαν να διαπράττουν παραβιάσεις και εγκλήματα δυνάμει του διεθνούς δικαίου» μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, ιδίως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κρατώντας ομήρους, υποβάλλοντάς τους σε «κακομεταχείριση» και κρατώντας επίσης «πτώματα», προσθέτει η Αμνηστία.

Η απαγωγή και η κράτηση ομήρων εγγραφόταν σε σχέδιο που είχε καταρτιστεί από «την ηγεσία της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων», κατά το κείμενο.

Η διεθνής οργάνωση είχε ήδη συμπεράνει ότι η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές τρομοκρατικές οργανώσεις διέπραξαν εγκλήματα πολέμου κατά την έφοδό τους στο Ισραήλ, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην έφοδο εκείνη έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.221 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Την ίδια ημέρα απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας 251 όμηροι, ανάμεσά τους 44 άνθρωποι που ήταν ήδη νεκροί.

Από τους 207 ομήρους που μεταφέρθηκαν εκεί, 41 πέθαναν ή σκοτώθηκαν στην αιχμαλωσία. Πλέον όλοι οι αιχμάλωτοι και οι όμηροι έχουν επαναπατριστεί, με την εξαίρεση ενός Ισραηλινού, η σορός του οποίου παραμένει στον παλαιστινιακό θύλακο.

Για τις υποθέσεις σεξουαλικής βίας κατά την έφοδο της 7ης Οκτωβρίου, η μη κυβερνητική οργάνωση υπογραμμίζει πως δεν κατάφερε να πάρει συνέντευξη παρά από μια επιζήσασα και δεν είναι κατά συνέπεια σε θέση να προσδιορίσει το εύρος και την έκτασή τους.

Το κείμενο πάντως συμπεραίνει ότι η Χαμάς, πιο συγκεκριμένα ο στρατιωτικός βραχίονάς της, οι Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ Κάσαμ, έφεραν την «κύρια ευθύνη» για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν, ενώ αποδίδει επίσης - μικρότερη - ευθύνη στον παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ και τον στρατιωτικό βραχίονά του, τις Ταξιαρχίες των Μαρτύρων του Αλ Ακσά, καθώς και σε «παλαιστίνιους πολίτες», που δεν ήταν ενταγμένοι σε κάποια παράταξη.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ρώμης, την ιδρυτική πράξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» σημαίνει «ευρεία και συστηματική επίθεση εναντίον άμαχου πληθυσμού» εν γνώσει του ότι στοχοποιείται.

Τον Μάιο του 2024, το ΔΠΔ είχε προχωρήσει στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος του Ισμαήλ Χανίγια, τότε ηγέτη της Χαμάς, του Μοχάμεντ Ντέιφ, τότε ηγέτη των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ, και του Γιαχία Σινουάρ, φερόμενου ως εγκεφάλου της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Το δικαστήριο τα ακύρωσε αφού σκοτώθηκαν αργότερα εκείνη τη χρονιά σε ισραηλινές επιχειρήσεις.