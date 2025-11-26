Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για Λιβύη: «Έχουν γίνει βήματα προς τη λογοδοσία» - θέση της Ελλάδας

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ για την κατάσταση στη Λιβύη η αναπληρώτρια Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) ανέφερε ότι στη Λιβύη «έχουν γίνει βήματα προς τη λογοδοσία».

«Υπάρχει μια νέα δυναμική προς τη δικαιοσύνη στη Λιβύη και πλέον προσβλέπουμε στην πρώτη δίκη που θα διεξαχθεί στο Δικαστήριο για αυτή την κατάσταση», ανέφερε η Ναζάτ Σαμίμ Χαν.

Ανέφερε επίσης ότι η σύλληψη του φερόμενου ως εγκληματία πολέμου Χαλίντ Αλ Χισρί από τις γερμανικές αρχές τον Ιούλιο αποτελεί «ένα σαφές παράδειγμα της δυναμικής που χτίζουμε».

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ ο Αλ Χισρί φέρεται να είναι υπεύθυνος για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών, βασανιστηρίων, βιασμών και σεξουαλικής βίας, που διαπράχθηκαν στη φυλακή Μίτιγκα της δυτικής Λιβύης από τον Φεβρουάριο του 2015 έως τουλάχιστον τις αρχές του 2020. Αναμένεται να μεταφερθεί σύντομα στο ΔΠΔ.

«Για πολύ καιρό, τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε κέντρα κράτησης στη δυτική και την ανατολική Λιβύη αποτελούσαν μια "απαγορευμένη ζώνη" για τη λογοδοσία», ανέφερε η κ. Χαν.

Η υπόθεση Αλ Χισρί, ανέφερε, στέλνει «ένα ξεκάθαρο μήνυμα: όσοι ευθύνονται για το να προκαλούν πόνο στη Λιβύη κάνουν λάθος αν πιστεύουν ότι παραμένουν εκτός της εμβέλειας της δικαιοσύνης».

Επιπλέον, συνεχίζεται το έργο για τη σύλληψη και μεταφορά και άλλων φυγόδικων, όπως των Οσάμα Αλμασρί Ντζιμ και Σαΐφ Σουλεϊμάν Σνεϊντέλ, οι οποίοι φέρονται επίσης να έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου.

Η κ. Χαν σημείωσε ότι «με βάση την πρόοδο που βλέπουμε τώρα, πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει μια ευκαιρία να επιτύχουμε μια συλλογική επιτυχία, βασισμένη στη συνεργασία μεταξύ της Λιβύης, του Συμβουλίου Ασφαλείας και του ΔΠΔ». Η πρόοδος αυτή, τόνισε, επιτεύχθηκε «παρά τα πρωτοφανή εμπόδια που αντιμετωπίζει το Δικαστήριο».

Τόνισε ότι «τα καταναγκαστικά μέτρα και οι πράξεις εκφοβισμού κατά του ΔΠΔ, της κοινωνίας των πολιτών και άλλων εταίρων της δικαιοσύνης δεν εξυπηρετούν κανέναν, πέρα από εκείνους που επιθυμούν να επωφεληθούν από την ατιμωρησία στη Λιβύη και σε όλες τις καταστάσεις που εξετάζουμε».

Ο πολιτικός συντονιστής της ελληνικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ Κων. Θανόπουλος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει η Εισαγγελία (OTP) όσον αφορά την κύρια γραμμή της έρευνας, στην ιστορική εξέλιξη της αναμενόμενης πρώτης παράδοσης υπόπτου στο ΔΠΔ και στην αυξημένη συνεργασία της κυβέρνησης της Λιβύης με την Εισαγγελία, η οποία αντικατοπτρίζεται επίσης στην αποδοχή από τη Λιβύη της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου για εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο έδαφός της.

Αναφέρθηκε επίσης στις υποχρεώσεις της Λιβύης βάσει του Ψηφίσματος 1979 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να παραδώσει στο ΔΠΔ υπόπτους που έχουν συλληφθεί από τις λιβυκές αρχές και για τους οποίους εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Λιβύης Ταχέρ Αλ Σόνι μετά το πέρας της συνεδρίασης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι "ο φόνος, τα βασανιστήρια και οι αναγκαστικές εξαφανίσεις είναι εγκλήματα που δεν μπορούν να συγκαλυφθούν ή να αποσιωπηθούν, ανεξάρτητα από τις δικαιολογίες".

"Ο ρόλος μας και ο ρόλος όλων των Λίβυων, είναι να θεσπίσουμε ένα κράτος δικαίου και θεσμούς, να καταπολεμήσουμε τους εγκληματίες και τα δίκτυά τους και να τερματίσουμε κάθε είδους ένοπλες ομάδες και σχηματισμούς που λειτουργούν εκτός νόμου" πρόσθεσε.