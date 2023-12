Το Ισραήλ καλεί τη Διεθνή Κοινότητα να συνδράμει στην απελευθέρωση ομήρων

Τη διεθνή κοινότητα καλεί το Ισραήλ να κάνει περισσότερα για την απελευθέρωση των υπολοίπων 138 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. «Οι μυστικές μας υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση των ομήρων μας και μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι κάθε στιγμή στην αιχμαλωσία της Χαμάς τίθεται σε κίνδυνο η ζωή τους. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό είναι κρίσιμο», τόνισε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι, σημειώνοντας ότι ο Ερυθρός Σταυρός πρέπει να έχει πρόσβαση στους ομήρους.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να τους φέρουν πίσω. Καλούμε και τους άλλους να κάνουν το ίδιο», προσέθεσε.

This is an urgent call for action. pic.twitter.com/n9q5VbCPNd

Our top priority is returning all the hostages home.



Watch the IDF Chief of the General Staff LTG Herzi Halevi in his statement: pic.twitter.com/iS9T0p02ip