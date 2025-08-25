Διάταγμα Τραμπ: Ποινικές διώξεις για τη βεβήλωση της αμερικανικής σημαίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υπογράψει τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα που δίνει εντολή στον γενικό εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών να διώκει ποινικά όσους βεβηλώνουν την αμερικανική σημαία, συμπεριλαμβανομένης της καύσης της, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Λευκού Οίκου.

«Η αμερικανική σημαία είναι το πιο ιερό και αγαπητό σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και η βεβήλωσή της είναι μοναδικά και εγγενώς προσβλητική και προκλητική. Πρόκειται για δήλωση περιφρόνησης και εχθρότητας προς το Έθνος μας», αναφέρεται στο σημείωμα, όπως αναφέρει το Reuters.

Το διάταγμα δίνει εντολή στον γενικό εισαγγελέα να «διώκει με σθένος» όσους παραβιάζουν τους νόμους περί βεβήλωσης της σημαίας και να επιδιώξει δικαστικές ενέργειες για να διευκρινιστεί το εύρος της Πρώτης Τροπολογίας σχετικά με το ζήτημα, σύμφωνα με το σημείωμα.

Επιπλέον, το εκτελεστικό διάταγμα κατευθύνει τον γενικό εισαγγελέα να παραπέμπει υποθέσεις βεβήλωσης της σημαίας σε πολιτειακές ή τοπικές αρχές. Επίσης, δίνει εντολή στην κυβέρνηση να απαγορεύει και να τερματίζει θεωρήσεις (βίζες), άδειες παραμονής και διαδικασίες πολιτογράφησης για όσους βεβηλώνουν τη σημαία.