Διαρροές των στελεχών του ΠΑΣΟΚ προς τη Νέα Δημοκρατία εμφανίζει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB, για λογαριασμό της Οpen.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυναμική που θα μπορούσαν να εμφανίσουν ενδεχόμενα νέα πολιτικά σχήματα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αντώνη Σαμαρά, με τα ευρήματα να δείχνουν ότι το πολιτικό σκηνικό παραμένει ανοιχτό και ρευστό.

Σε ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, το 20,9% απαντά «σίγουρα/μάλλον θα το ψήφιζα», ενώ το 76,6% δηλώνει ότι «μάλλον/σίγουρα δεν θα το ψήφιζα».

Στο ίδιο ερώτημα για την κα Μαρία Καρυστιανού, το 30,6% δηλώνει ότι «σίγουρα/μάλλον θα το ψήφιζα», ενώ το 62,5% απαντά «μάλλον/σίγουρα δεν θα το ψήφιζα».

Παράλληλα, μία «αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία» είναι το αποτέλεσμα της έρευνας μεταξύ των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος με το ποσοστό να φτάνει το 58,3.