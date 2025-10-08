Η Χαμάς ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αντάλλαξε έναν κατάλογο με τα ονόματα των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ανταλλαγής και ότι είναι αισιόδοξη για τις συνομιλίες στην Αίγυπτο σχετικά με το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στους όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και τη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων, πρόσθεσε η Χαμάς.

Ο χρόνος εφαρμογής της πρώτης φάσης της 20-σημείων πρωτοβουλίας του Τραμπ δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην αιγυπτιακή παραθεριστική πόλη Σαρμ Ελ Σέιχ, ανέφερε η Χαμάς σε σχετική ανακοίνωση.

Ο Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για την πρόοδο προς μια συμφωνία την Τρίτη, τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ που προκάλεσε την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα.

Ειδική αποστολή των ΗΠΑ, στην οποία συμμετέχουν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ που υπηρέτησε ως απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, θα συμμετάσχει στις συνομιλίες για ένα σχέδιο που έχει πλησιάσει περισσότερο στο να σιγήσουν τα όπλα.

Ωστόσο, αξιωματούχοι από όλες τις πλευρές ήταν «προσεχτικοί» όσον αφορά τις προοπτικές για μια γρήγορη συμφωνία.

Ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ Ρον Ντέρμερ, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, επρόκειτο να συμμετάσχει στις συνομιλίες το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, βασικός μεσολαβητής, και ο Τούρκος επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν, θα συμμετάσχουν επίσης στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στο Σαρμ Ελ Σέιχ την Τετάρτη.

Η Χαμάς απαιτεί μια μόνιμη, συνολική κατάπαυση του πυρός, την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και την άμεση έναρξη μιας συνολικής διαδικασίας ανασυγκρότησης υπό την εποπτεία ενός παλαιστινιακού «εθνικού τεχνοκρατικού οργάνου».

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, επιθυμεί την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, όρο που η τελευταία απορρίπτει.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποδηλώνουν ότι επιθυμούν να επικεντρώσουν αρχικά τις συνομιλίες στην παύση των εχθροπραξιών και στα πρακτικά ζητήματα της απελευθέρωσης των ισραηλινών ομήρων στη Γάζα και των Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.