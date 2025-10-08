Διαπραγματεύσεις Ισραήλ - Χαμάς

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ Αλ Ανσάρι, δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Al-Arabiya της Σαουδικής Αραβίας ότι απαιτούνται «ισχυρές, γραπτές διεθνείς εγγυήσεις» για να διασφαλιστεί ότι το Ισραήλ θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Τόνισε δε ότι το Κατάρ θέλει να διασφαλίσει ότι αυτό που διαπραγματεύεται επί του παρόντος στην Αίγυπτο - επιστροφή των ομήρων, απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων ασφαλείας και παύση των εχθροπραξιών - θα οδηγήσει στην αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, στην είσοδο περισσότερης βοήθειας και στο μόνιμο τέλος του πολέμου.

Ο Αλ Ανσάρι υπογράμμισε ότι το σχέδιο Τραμπ που συζητείται τώρα αποκλείει ρητά τον εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας, καθώς και το τέλος των συζητήσεων για προσάρτηση και κατοχή.

Παράλληλα, είπε ότι τα μέρη έχουν συμφωνήσει σε 20 αρχές, αλλά «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, όπως λένε στα αγγλικά».

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι αναμένεται σήμερα στην Αίγυπτο για να συμμετάσχει στις εν εξελίξει έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.