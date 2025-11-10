Διαμάχη on air ανάμεσα σε Στεφανόπουλο και Μπέσεντ στο ABC: Δεν κάνουμε μαθήματα ιστορίας (vid)

Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε η συζήτηση ανάμεσα στον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών και τον δημοσιογράφο του ABC News, Τζόρτζ Στεαφανόπουλο, όταν ο Σκότ Μπέσεντ τον κατηγόρησε ότι είχε αποκαλέσει τους Ρεπουμπλικάνους «τρομοκράτες» στη διάρκεια του shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης το 1995.

Συγκεκριμένα, η ένταση ξέσπασε κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής «This Week» του ABC, όταν ο Στεφανόπουλος ρώτησε τον Μπέσεντ για το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ να τερματίσει την τρέχουσα αναστολή λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους.

Ο Μπέσεντ του υπενθύμισε τη δική του εμπειρία από ανάλογες κρίσεις, όταν εκείνος υπηρέτησε ως σύμβουλος του προέδρου Μπιλ Κλίντον τη δεκαετία του 1990.

Scott Bessent schooled George Stephanopoulos after George tried to claim Trump’s path to ending the shutdown was killing the filibuster.



Bessent immediately reminded him of his own past comments about Republicans who kept the government closed.



But his last line hit like a… pic.twitter.com/2FRWK9oNeT — Overton (@overton_news) November 9, 2025

Υπενθυμίζεται ότι, το νέο επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον δημοσιογράφο σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από εκείνο που είχε με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς γύρω από τις καταγγελίες περί δωροδοκίας του πρώην αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ, Τομ Χόμαν.

«Ο καλύτερος τρόπος να το κάνουμε – και να θυμάσαι, ήσουν αναμεμειγμένος σε πολλές από αυτές τις καταστάσεις τη δεκαετία του ’90», είπε ο Μπέσεντ.

«Και τότε, ουσιαστικά αποκαλούσες τους Ρεπουμπλικανούς τρομοκράτες και έλεγες πως δεν είναι το υπεύθυνο κόμμα αυτό που κρατάει το κράτος κλειστό. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι πέντε θαρραλέοι, μετριοπαθείς Δημοκρατικοί γερουσιαστές να περάσουν απέναντι, γιατί αυτή τη στιγμή η αναλογία είναι 52–3. Πέντε Δημοκρατικοί μπορούν να ψηφίσουν μαζί μας και να ξανανοίξουν το κράτος. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος, Τζορτζ».

Με τη σειρά του, ο Στεφανόπουλος απάντησε ότι «διαφωνεί με την ιστορική ερμηνεία» του Μπέσεντ, προσθέτοντας: «Δεν κάνουμε τώρα μάθημα ιστορίας». Τότε ο υπουργός τον διέκοψε, λέγοντας: «Όχι, όχι, Τζορτζ, Τζορτζ, Τζορτζ. Αν θέλεις, έχω εδώ όλες τις δηλώσεις σου. Τις έχω όλες εδώ, Τζορτζ».

Ο παρουσιαστής απέρριψε τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι πρόκειται για «παραποίηση της ιστορίας», προτού επανέλθει στην αρχική του ερώτηση.

Σύμφωνα με παλαιότερη συνέντευξη του Στεφανόπουλου στο PBS το 2000, ο ίδιος είχε παραδεχθεί ότι, στη διάρκεια του shutdown του 1995–1996, το στρατηγικό σχέδιο των Δημοκρατικών ήταν να κατηγορήσουν τους Ρεπουμπλικανούς για «εκβιασμό της χώρας» με στόχο να πετύχουν φορολογικές περικοπές.