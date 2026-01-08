Διακοπές ρεύματος στη βιομηχανική νοτιοανατολική Ουκρανία έπειτα από ρωσικές επιθέσεις

Οι ουκρανικές αρχές έσπευσαν να αποκαταστήσουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη, μετά τις επιθέσεις ρωσικών drones που βύθισαν δύο νοτιοανατολικές περιοχές σε σχεδόν πλήρη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιθέσεις που, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχαν ως στόχο να «σπάσουν» τη χώρα του.

Η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις της στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις αποκρούουν τις ρωσικές επιθέσεις στο πεδίο της μάχης και το Κίεβο αντιμετωπίζει πιέσεις από τις ΗΠΑ να εξασφαλίσει γρήγορα μια ειρηνευτική συμφωνία.

Σχεδόν 500.000 νοικοκυριά στην βιομηχανική περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, μία από τις μεγαλύτερες της Ουκρανίας, παρέμεναν χωρίς ρεύμα το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με τον ιδιωτικό πάροχο ενέργειας DTEK.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Ολεξί Κούλεμπα, είχε δηλώσει ότι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο καταναλωτές στην περιοχή δεν είχαν θέρμανση ή παροχή νερού.

«Αυτός είναι ο πόλεμος της Ρωσίας ειδικά εναντίον του λαού μας, εναντίον της ζωής στην Ουκρανία – μια προσπάθεια να καταστρέψει την Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X έπειτα από μια ευρωπαϊκή περιοδεία με στόχο να συγκεντρώσει υποστήριξη για το Κίεβο.

«Οι διπλωματικές συζητήσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν πρόσχημα για την επιβράδυνση της προμήθειας συστημάτων και εξοπλισμού αεροπορικής άμυνας που βοηθούν στην προστασία ζωών».

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αποκαταστάθηκε στην άλλη πληγείσα περιοχή, τη Ζαπορίζια, ύστερα από διακοπή ρεύματος που ανάγκασε τις κρίσιμες υποδομές να βασιστούν σε αποθέματα, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας.

Ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά τα «τελευταία χρόνια» που η περιοχή του αντιμετώπισε ολική διακοπή ρεύματος.

Επιπτώσεις στους κατοίκους και τη βιομηχανία

Στην περιφερειακή πρωτεύουσα του Ντνίπρο, οι γεννήτριες βουίζαν έξω από τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης, όπου οι κάτοικοι που ερωτήθηκαν από το Reuters δήλωσαν ότι είχαν συνηθίσει τις συχνές διακοπές ρεύματος.

«Δεν είναι η πρώτη διακοπή ρεύματος και υποψιάζομαι ότι δεν θα είναι η τελευταία, οπότε δουλεύουμε – είμαστε προετοιμασμένοι», είπε μια μπαρίστα που συστήθηκε ως Ιρίνα.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ιγκόρ Κλιμένκο, είπε ότι έχουν εγκατασταθεί περισσότερα από 1.500 σημεία φόρτισης και θέρμανσης σε όλη την περιοχή του Ντνίπροπετροφσκ.

Πρόσθεσε ότι η αστυνομία ανακοίνωνε συναγερμούς αεροπορικών επιδρομών μέσω μεγαφώνου σε περιοχές όπου οι σειρήνες δεν λειτουργούσαν.

Στο Κρίβι Ριγκ, την πατρίδα του Ζελένσκι, η μεγάλη χαλυβουργία ArcelorMittal ανακοίνωσε ότι είχε αναστείλει προσωρινά μέρος της παραγωγής της. Η Zaporizhstal, μια άλλη μεγάλη χαλυβουργία, ανακοίνωσε επίσης προσωρινή αναστολή της παραγωγής και δήλωσε ότι προετοιμαζόταν για ασφαλή επανεκκίνηση.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανέφερε ότι οκτώ ορυχεία στο Ντνιπροπετρόφσκ αντιμετώπισαν διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά ότι οι εργαζόμενοι είχαν εκκενωθεί.

Εν τω μεταξύ, η αποκατάσταση της παροχής νερού στη στρατηγικής σημασίας πόλη Παβλοχράντ και τις γύρω περιοχές αναμένεται να διαρκέσει έως και μία ημέρα, σύμφωνα με τον Μύκολα Λουκάσουκ, πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου του Ντνιπροπετρόφσκ.

Η Ουκρανία προετοιμάζεται για πιο κρύο καιρό αργότερα αυτή την εβδομάδα, ο οποίος, σύμφωνα με την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιρίντενκο, είναι πιθανό να επιδεινώσει τις διακοπές ρεύματος και θέρμανσης.

Το υπουργείο Ενέργειας δήλωσε την Τετάρτη ότι οι καιρικές συνθήκες είχαν ήδη διακόψει την παροχή ρεύματος σε ορισμένους οικισμούς σε τουλάχιστον τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας.