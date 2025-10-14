Διακήρυξη Τραμπ για τη Γάζα: «Μια υπέροχη μέρα για τη Μέση Ανατολή», λέει ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο τη Δευτέρα περί «υπέροχης μέρας για τη Μέση Ανατολή» στη σύνοδο για τη Λωρίδα της Γάζας στην Αίγυπτο, όπου συνυπέγραψε διακήρυξη με σκοπό να εδραιωθεί η κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο, μερικές ώρες μετά την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Νωρίτερα, σε επίσκεψη - αστραπή στην Ιερουσαλήμ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε απευθυνόμενος σε μέλη της Κνέσετ, της ισραηλινής Βουλής, πως τέλειωσε ο «μακρύς εφιάλτης» για το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους.

«Δεν είναι μόνο το τέλος του πολέμου, είναι το τέλος της εποχής του τρόμου και του θανάτου», είπε ακόμη αξιώνοντας οι Παλαιστίνιοι να εγκαταλείψουν «για πάντα τον δρόμο της τρομοκρατίας».

Την τέταρτη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς άφησε ελεύθερους τους τελευταίους 20 ομήρους στη ζωή που κρατούσε, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 1.968 παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ.

Διακήρυξη Τραμπ για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία – «Συμφωνία για τη Γάζα»

Στη δημοσιότητα δόθηκε το κείμενο για τη Γάζα, το οποίο υπογράφηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, τον Αιγύπτιο πρόεδρο, αλ Σίσι, τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Εμίρη του Κατάρ, αλ Θάνι.

"We pursue a comprehensive vision of peace, security, and shared prosperity in the region, grounded in the principles of mutual respect and shared destiny.... We commit ourselves to a future of enduring peace." pic.twitter.com/qj38wYELVM — The White House (@WhiteHouse) October 13, 2025

Αναλυτικά το περιεχόμενο της διακήρυξης:

1. Η Διακήρυξη

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε τη Δευτέρα τη Διακήρυξη Τραμπ για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία, γνωστή και ως «Συμφωνία για τη Γάζα». Το έγγραφο υπεγράφη από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι, τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Εμίρη του Κατάρ Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.



Η διακήρυξη αυτή περιγράφει το πλαίσιο μιας νέας περιφερειακής προσέγγισης για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή, με αφετηρία τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Η διακήρυξη αυτή περιγράφει το πλαίσιο μιας νέας περιφερειακής προσέγγισης για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή, με αφετηρία τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας.

2. Περιεχόμενο της Διακήρυξης

Η Διακήρυξη αναφέρει:

«Εμείς, οι υπογράφοντες, χαιρετίζουμε την ιστορική δέσμευση όλων των μερών να εφαρμόσουν την Ειρηνευτική Συμφωνία Τραμπ, η οποία τερματίζει περισσότερα από δύο χρόνια ταλαιπωρίας και καταστροφικών απωλειών, και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την περιοχή — κεφάλαιο ελπίδας, ασφάλειας και κοινού οράματος για ειρήνη και ευημερία».

Οι ηγέτες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις πρωτοβουλίες του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την εγκαθίδρυση διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

«Θα συνεργαστούμε για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας με τρόπο που να διασφαλίζει την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις ευκαιρίες για όλους τους λαούς της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών», αναφέρεται στο κείμενο.

3. Θεμελιώδεις Αρχές

Η Διακήρυξη υπογραμμίζει ότι:

«Η διαρκής ειρήνη είναι εκείνη στην οποία Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί απολαμβάνουν ευημερία, ενώ τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους προστατεύονται, η ασφάλειά τους είναι εγγυημένη και η αξιοπρέπειά τους διαφυλάσσεται».

Επιπλέον, σημειώνει ότι η ουσιαστική πρόοδος επιτυγχάνεται μόνο μέσω συνεργασίας και συνεχούς διαλόγου, και ότι η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εθνών και λαών εξυπηρετεί τα διαρκή συμφέροντα της περιφερειακής και παγκόσμιας σταθερότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θρησκευτική και πολιτιστική σημασία της περιοχής:

«Αναγνωρίζουμε τη βαθιά ιστορική και πνευματική σημασία αυτής της γης για τις θρησκευτικές κοινότητες των οποίων οι ρίζες είναι συνυφασμένες με το έδαφός της. Ο σεβασμός αυτών των ιερών δεσμών και η προστασία των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς θα παραμείνουν πρωταρχικής σημασίας στη δέσμευσή μας για ειρηνική συνύπαρξη».

4. Δέσμευση κατά του Εξτρεμισμού

Η Διακήρυξη περιλαμβάνει σαφή αναφορά στην ανάγκη εξάλειψης του εξτρεμισμού και του ριζοσπαστισμού:

«Είμαστε ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας να εξαλείψουμε τον εξτρεμισμό και τον ριζοσπαστισμό σε όλες του τις μορφές. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να ευδοκιμήσει όταν η βία και ο ρατσισμός ομαλοποιούνται ή όταν οι εξτρεμιστικές ιδεολογίες απειλούν τον κοινωνικό ιστό. Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε την εκπαίδευση, τις ευκαιρίες και τον αμοιβαίο σεβασμό ως θεμέλια της διαρκούς ειρήνης».

5. Μηχανισμοί Επίλυσης Διαφορών

Το κείμενο επαναβεβαιώνει την επιλογή διπλωματικού διαλόγου αντί της βίας:

«Δεσμευόμαστε να επιλύουμε τις μελλοντικές διαφορές μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, αντί για παρατεταμένες συγκρούσεις. Η Μέση Ανατολή δεν μπορεί να αντέξει έναν νέο κύκλο πολέμων, ατελών συμφωνιών ή αποτυχημένων διαπραγματεύσεων. Οι τραγωδίες των τελευταίων δύο ετών αποτελούν υπενθύμιση ότι οι μελλοντικές γενιές αξίζουν κάτι καλύτερο από τις αποτυχίες του παρελθόντος».

6. Όραμα για Κοινή Ευημερία

Η Διακήρυξη συνεχίζει:

«Επιδιώκουμε την ανοχή, την αξιοπρέπεια και τις ίσες ευκαιρίες για όλους. Στοχεύουμε να διαμορφώσουμε μια περιοχή όπου κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας ή εθνικής καταγωγής, μπορεί να επιτύχει τις προσδοκίες του για ειρήνη, ασφάλεια και οικονομική ευημερία. Οραματιζόμαστε μια Μέση Ανατολή βασισμένη στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και ενός κοινού πεπρωμένου».

7. Τελική Δέσμευση

Το έγγραφο καταλήγει:

«Με αυτό το πνεύμα, χαιρετίζουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη δημιουργία ολοκληρωμένων και διαρκών ειρηνευτικών ρυθμίσεων στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και τη φιλική και αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ του Ισραήλ και των γειτόνων του. Δεσμευόμαστε να εργαστούμε συλλογικά για την εφαρμογή και διατήρηση αυτής της κληρονομιάς και για την οικοδόμηση θεσμικών βάσεων πάνω στις οποίες οι μελλοντικές γενιές θα ευδοκιμήσουν εν ειρήνη».

Συγκινητικές στιγμές στο Ισραήλ - Όμηροι ξανασμίγουν με τις οικογένειές τους μετά από 738 μέρες

Ιστορικές στιγμές ζει το Ισραήλ, καθώς απελευθερώθηκαν και οι 20 όμηροι της Χαμάς, με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας.

Στο προσκήνιο ήρθαν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που πέρασαν πάνω από δύο χρόνια σε δύσκολες συνθήκες, αποκομμένοι από τους οικείους τους.

Emotional scenes show the final Israeli hostages freed from Gaza reuniting with their families after more than two years in Hamas captivity. pic.twitter.com/olHD4KUzxQ — New York Post (@nypost) October 13, 2025

Ο 48χρονος Όμρι Μιράν φωτογραφήθηκε επανενωνόμενος με τη σύζυγό του, Λισάι Μιράν-Λάβι, ενώ μέσω τάμπλετ επικοινώνησε με τις κόρες τους, Ρόνι και Άλμα, ηλικίας τεσσάρων και δύο ετών αντίστοιχα, ενώ βρισκόταν στη βάση Ρέιμ.

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία όμηρος απήχθη από το σπίτι του στο Ναχάλ Οζ στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Άλμα ήταν μόλις έξι μηνών και άρχισε να τον φωνάζει «μπαμπά». Τώρα, μπορεί να παίξει μαζί τους, αφήνοντας πίσω του τον εφιάλτη της αιχμαλωσίας από τη Χαμάς.

Ο Όμρι ανήκε στην πρώτη ομάδα Ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν το πρωί της Τετάρτης, μαζί με τον 22χρονο Ματάν Ανγκρεστ, τους δίδυμους Γκαλί και Ζιβ Μπέρμαν (28 ετών), τον Αλόν Οχέλ (24 ετών), τον Εϊτάν Μορ (25 ετών) και τον Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ (24 ετών).

אבא עמרי בבית.

Daddy Omri is Home.

❤️ pic.twitter.com/MrIT2hG51E — Lishay Miran-Lavi (@LishayLM) October 13, 2025

Συγκινητικές ήταν οι εικόνες με τον Ματάν να αγκαλιάζει τη μητέρα του, Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, η οποία όλο αυτό το διάστημα εξέφραζε έντονα την αντίθεσή της στον Νετανιάχου, ζητώντας την παύση του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ.

Ο Ματάν και αρκετοί από τους απελευθερωθέντες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομεία για εξετάσεις, ενώ η Χαμάς παρέδωσε μόνο τέσσερα από τα συνολικά 28 πτώματα, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι δεν γνωρίζει την ακριβή θέση των υπόλοιπων. Σε πρώτη φάση παραδόθηκαν δύο σοροί.

💔🇮🇱 Former Israeli hostage Matan Zangauker is reuniting with his mother, Einav. pic.twitter.com/U6o2tjO0KZ — Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2025

Μια ακόμα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε όταν ένας πατέρας, που ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, σήκωσε όρθιος για πρώτη φορά εδώ και χρόνια για να αγκαλιάσει τον γιο του που απελευθερώθηκε.

Ο Μπαρ Κουπερστάιν συνάντησε ξανά τον πατέρα του, Ταλ, ο οποίος είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης και ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι για πέντε χρόνια. Στα συγκινητικά πλάνα, ο Ταλ στέκεται όρθιος με το χέρι γύρω από τον γιο του, ενώ ο Μπαρ, τυλιγμένος σε ισραηλινή σημαία, τον αγκαλιάζει. Δίπλα τους βρίσκονται η μητέρα, η γιαγιά και ο αδελφός του Μπαρ, όλοι δακρυσμένοι από χαρά, όπως γράφουν οι Times of Israel.

בר קופרשטיין רואה לראשונה את אביו טל נעמד על הרגליים לאחר שלקה בשיתוק מוחין בעקבות תאונה@ofekneuberger pic.twitter.com/nArNS4MOgb — גלצ (@GLZRadio) October 13, 2025

Η οικογένεια εξέδωσε δήλωση γεμάτη ευγνωμοσύνη και ελπίδα: «Δύο χρόνια ενός αδύνατου ταξιδιού – δύο χρόνια που κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να βεβαιωθούμε ότι όλοι γνώριζαν ποιος είναι ο Bar – και τώρα, όλοι επιτέλους θα τον γνωρίσουν πραγματικά», αναφέρουν. «Ο Tal συνέχισε να προχωράει, παρά τις δικές του προκλήσεις, ώστε να είναι έτοιμος για αυτή την αγκαλιά. Ήξερε πως ο γιος του είχε πίστη, θάρρος και δύναμη. Δόξα τω Θεώ, επέζησε από τη φρίκη».

Η οικογένεια δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της «προς τον Θεό, τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τον υπέροχο λαό του Ισραήλ».

Μεταξύ των Ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς περιλαμβάνονται τα δίδυμα αδέλφια Ζιβ και Γκάλι Μπέρμαν.

Τα δύο αδέλφια, τότε 25 ετών, είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 από το κιμπούτς Κφαρ-Άζα, κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Μετά από δύο χρόνια αιχμαλωσίας και στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, οι Ζιβ και Γκάλι επέστρεψαν στην οικογένειά τους, η οποία για μεγάλο διάστημα πίστευε ότι είχαν σκοτωθεί.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, τα δίδυμα, που έχουν γερμανοϊσραηλινή καταγωγή, είχαν ζήσει όλη τους τη ζωή μαζί, παρά τις διαφορετικές προσωπικότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι μαχητές της Χαμάς σκότωσαν 11 από τους 37 κατοίκους του κιμπούτς και απήγαγαν επτά ακόμη.

Gali and Ziv Berman, free and back home🎗️ 🇮🇱

📸IDF Spokeperson Unit pic.twitter.com/Mlfrz7mpkN — Government Press Office 🇮🇱 (@GPOIsrael) October 13, 2025

Ο Γκάλι, γνωρίζοντας ότι η Χαμάς είχε εισβάλει στην περιοχή, βγήκε από το δωμάτιο ασφαλείας κρατώντας ένα κουζινομάχαιρο, προκειμένου να φτάσει στη φίλη και γειτόνισσά του που βρισκόταν μόνη. Εκεί τον συνέλαβαν οι απαγωγείς. Ο Ζιβ, από την πλευρά του, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το δωμάτιο ασφαλείας όταν οι τρομοκράτες έβαλαν φωτιά στο σπίτι, με αποτέλεσμα και εκείνος να πέσει στα χέρια τους.

Κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους, τα δύο αδέλφια φέρεται να κρατούνταν χωριστά σε σήραγγες υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Οι Ζιβ και Γκάλι Μπέρμαν είναι φανατικοί φίλαθλοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Σε ανάρτηση στο Χ, η ποδοσφαιρική ομάδα του Ισραήλ ανέφερε:

«Επιτέλους είστε εδώ! Το σώμα μας τρέμει, η καρδιά μας ξεχειλίζει από χαρά. Γκάλι, Ζίβ, Ομρί. Περισσότερο από δύο χρόνια σας περιμέναμε – και αυτή η μέρα, αυτή η στιγμή, έφτασε. Είστε στο σπίτι! Θα έρθει η στιγμή, σύντομα, που θα σας δούμε ξανά να χαμογελάτε, να γελάτε, να ζείτε. Και θα έρθει ακόμη μια μέρα – όπου θα γιορτάσουμε όλοι μαζί μαζί σας στο Μπλούμφιλντ. Σας περιμένουμε και σας αγαπάμε».

סוף סוף אתם כאן!

הגוף שלנו רועד, הלב מתפוצץ מאושר.



גלי, זיוי, עמרי 💛

יותר משנתיים חיכינו לכם - והיום הזה, הרגע הזה, הגיע. אתם בבית! 🥹



יום יבוא, ובקרוב נראה אתכם שוב מחייכים, צוחקים, חיים.

ויום נוסף יבוא - ונחגוג יחד איתכם בבלומפילד.



מחכים לכם ואוהבים אתכם 💛💙 pic.twitter.com/XkWzhvqF5g — Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) October 13, 2025

Επίσης, ο Εβιατάρ Νταβίντ, που είχε κρατηθεί από τη Χαμάς, επανενώθηκε με τους γονείς του, Αβισάι και Γκάλια. Ο νεαρός είχε εμφανιστεί εξαιρετικά αδυνατισμένος από την πείνα και τις κακουχίες, ενώ κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του είχε φτάσει στο σημείο να σκάψει τον δικό του τάφο. Παράλληλα, ο Γιοσέμ Τσαίμ Οχάνα βρέθηκε ξανά στην αγκαλιά του πατέρα του για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια.

Yosef-Chaim Ohana's father reunites with his son and it is a hug for the ages 🥹 pic.twitter.com/2izIBicSFg — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 13, 2025

Στην «πλατεία των ομήρων» στο Τελ Αβίβ, σκηνές αγαλλίασης εκτυλίχτηκαν όταν επιβεβαιώθηκε πως απελευθερώθηκαν οι όμηροι.

«Ειρήνη 2025»

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ, που παρουσίασε το σχέδιο για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο στα τέλη Σεπτεμβρίου, συμπροέδρευε στη σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ με τον αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, παρόντων πολλών ξένων ηγετών — χωρίς όμως ούτε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ούτε τη Χαμάς.

Ο Τραμπ συγκέντρωσε γύρω του τους ηγέτες σε κόκκινο χαλί, χαμογελώντας και σφίγγοντας το χέρι του καθενός ξεχωριστά. Με φόντο γιγαντιαία επιγραφή «ΕΙΡΗΝΗ 2025» ύψωνε συνεχώς τον αντίχειρα μπροστά στις κάμερες.

Μαζί με τους ηγέτες της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας, υπέγραψε κατόπιν το κείμενο διακήρυξης για τη Λωρίδα της Γάζας, εν είδει εγγύησης για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Οι τέσσερις χώρες δεσμεύονται να «επιδιώξουν όραμα ειρήνης» στη Μέση Ανατολή και εξαίρουν τις «προόδους που επιτεύχθηκαν» στην εφαρμογή «διευθετήσεων» για «διαρκή ειρήνη» στη Γάζα.

«Το έγγραφο θα αναφέρει λεπτομερειακά τους κανόνες και τις διατάξεις και πολλά ακόμη πράγματα», δήλωσε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας – δυο φορές – «θα τηρηθεί». Δεν έκανε καμιά περαιτέρω διευκρίνιση.

«Καταφέραμε μαζί κάτι που όλος ο κόσμος νόμιζε πως ήταν αδύνατο. Επιτέλους έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν αναχωρήσει από την Αίγυπτο.

Ο Σίσι ανήγγειλε πως η χώρα του θα φιλοξενήσει διεθνή σύνοδο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, χωρίς να ξεκαθαρίσει την ημερομηνία.

Τη Δευτέρα, είκοσι όμηροι παραδόθηκαν, σε δυο φάσεις, στη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ), οχήματα της οποίας αναχώρησαν προς την κατεύθυνση του Ισραήλ υπό τα βλέμματα οπλισμένων μαχητών της Χαμάς.

Οι περισσότεροι από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί και κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας αφέθηκαν ελεύθεροι στις προηγούμενες δύο ανακωχές.

Τα «αγκάθια» στο αμερικανικό σχέδιο

Υπενθυμίζεται ότι, η πρώτη φάση του αμερικανικού σχεδίου προέβλεπε, πέρα από την κατάπαυση του πυρός και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από συγκεκριμένους τομείς της Λωρίδας της Γάζας, πως θα επιστρέψουν μέσα σε 72 ώρες οι τελευταίοι 47 όμηροι που κρατούνταν στη Γάζα, 27 από τους οποίους είναι νεκροί.

Όμως ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως παρέλαβε μόλις τέσσερις σορούς ομήρων μέσω ΔΕΕΣ χθες: «Η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή όλων των αποβιωσάντων ομήρων».

Η Χαμάς από την άλλη εξήρε «την απελευθέρωση των παλαιστινίων κρατουμένων στις φυλακές της κατοχής», κάνοντας λόγο για «εθνική επιτυχία στον δρόμο προς την πλήρη απελευθέρωση».

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει μεταγενέστερη φάση κατά την οποία η Χαμάς θα αποκλειστεί από την εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 2007, και θα αφοπλιστεί.

Η τρομοκρατική οργάνωση ωστόσο κάθε άλλο παρά έχει συναινέσει στον αφοπλισμό του και εξακολουθεί να αξιώνει την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός λογαριάζει πως ελέγχει σήμερα το 53% του θυλάκου.

Στέλεχος της Χαμάς προειδοποιούσε προχθές πως επίκειται «δύσκολη» δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων.