Διάγγελμα Μακρόν: Στέλνουμε επιπλέον εναέρια μέσα και άλλη μία φρεγάτα στην Κύπρο (vid)

Την αποστολή επιπλέον στρατιωτικών μέσων προς την Κύπρο ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν στο διάγγελμά μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, γνωστοποιώντας ότι μία γαλλική φρεγάτα κατευθύνεται ήδη προς το νησί, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα αεροσκάφη, σε συντονισμό - όπως είπε - «με τους Έλληνες φίλους μας».

Παράλληλα, ο Μακρόν επανέλαβε την υποχρέωση της Γαλλίας να τηρεί τις υποχρεώσεις προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αναφέροντας ότι γαλλικές βάσεις στην περιοχή έχουν δεχθεί πλήγματα και έχουν υποστεί περιορισμένες ζημιές. «Ευθύνη μου είναι να πράξω» είπε ο Μακρόν που εξέφρασε τη στήριξή του στις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις.

Εκ παραλλήλου δήλωσε ότι θα παρασχεθούν πρόσθετα μέσα αεράμυνας στην Κύπρο και ότι θα κατευθυνθεί εκεί η γαλλική φρεγάτα Λαγκεντόκ, η οποία αναμένεται να φθάσει σε λίγες ώρες. Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Κύπρος είναι μία σύμμαχος χώρα με την οποία η Γαλλία υπέγραψε πρόσφατα συμφωνίες και ότι σε συνεργασία με ευρωπαϊκές χώρες, αρχής γενομένης με την Ελλάδα, θα εργαστεί για την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο.

«Η Κύπρος, έχει επίσης χτυπηθεί», είπε ο Μακρόν και ανακοίνωσε πως ήδη μια γαλλική φρεγάτα κινείται προς την Κύπρο ενώ υπάρχει συντονισμός «με τους Έλληνες φίλους μας».

Επίσης, δήλωσε ότι «το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η συνοδεία του σπεύδει στη Μεσόγειο», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις που υπάρχουν στον ενεργειακό τομέα από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, καθώς και από τις εντάσεις στο κανάλι του Σουέζ και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για την οικοδόμηση μιας συμμαχίας που θα έχει τα κατάλληλα στρατιωτικά μέσα για να διασφαλίσει τις θαλάσσιες μεταφορές που είναι σημαντικές για την παγκόσμια οικονομία.

Όσον αφορά στους συμμάχους της Γαλλίας, ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι η χώρα του πρέπει να ανταποκριθεί στις αμυντικές συμφωνίες που έχει συνάψει, όπως για παράδειγμα με το Κατάρ και τα ΗΑΕ, την Ιορδανία και το Ιράκ.

«Έχουμε ήδη καταρρίψει drone για να υπερασπιστούμε τον εναέριο χώρο των συμμάχων μας», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι γαλλικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να το κάνουν αυτό για όσο χρειαστεί.

Μάλιστα, στο διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό έκανε λόγο για «κολοσσιαίο το σφάλμα της Χεζμπολάχ» να επιτεθεί στο Ισραήλ και την κάλεσε να σταματήσει τις επιθετικές της ενέργειες.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ζητούν την ταχύτερη δυνατή παύση των στρατιωτικών χτυπημάτων, σημειώνοντας πως η επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης στην περιοχή δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο μέσω διπλωματικών διαπραγματεύσεων.

Ανέφερε επίσης ότι ο λαός του Ιράν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποφασίσει ελεύθερα για το μέλλον του, τονίζοντας ωστόσο ότι την βασική ευθύνη για την σημερινή κατάσταση την φέρει το καθεστώς του Ιράν το οποίο ανέπτυξε ένα επικίνδυνο πυρηνικό πρόγραμμα και χρηματοδότησε την τρομοκρατία στις γειτονικές χώρες.

Επισήμανε επίσης ότι τον Ιανουάριο, το καθεστώς του Ιράν έδωσε για ακόμα μια φορά εντολή για βίαιη καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι ο ιρανικός λαός θα μπορέσει να αποφασίσει ο ίδιος για το μέλλον της χώρας του.

Τόνισε πως περίπου 400.000 Γάλλοι βρίσκονται στη Μέση Ανατολή και το γαλλικό κράτος οργανώνει τον επαναπατρισμό τους, με τις πρώτες πτήσεις να φτάνουν στο Παρίσι απόψε Τρίτη.