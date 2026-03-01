Η Μέση Ανατολή φλέγεται

Πλήθη ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς σε διάφορες πόλεις του Ιράν αργά το Σάββατο, γκρεμίζοντας αγάλματα του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και χορεύοντας στους δρόμους, μετά τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν τον 86χρονο κληρικό.

Στη νότια πόλη Γκαλέχ Νταρ, στην επαρχία Φαρς, βίντεο που επαληθεύτηκαν από διεθνή μέσα έδειξαν διαδηλωτές να ανατρέπουν μνημείο με τη μορφή του Χαμενεΐ, μέσα σε επευφημίες και φλόγες. «Ονειρεύομαι; Γεια σου, νέε κόσμε!», ακούγεται να φωνάζει ένας άνδρας, ενώ το πλήθος χειροκροτεί και κορνάρει.

🚨 BREAKING



Crowds in southern Iran's Galleh Dar town were filmed pulling down a statue of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in the early hours of March 1, 2026, amid widespread celebrations following confirmed reports of his death.#WorldWar3 #Iran #Iranian #iranvsisrael… pic.twitter.com/Vmc0oJmRAD — World NEWS (@WorldInsightsNW) March 1, 2026

Στην Τεχεράνη, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι κάτοικοι επευφημούσαν από τις ταράτσες, σφύριζαν και ζητωκραύγαζαν παρά το σχεδόν πλήρες μπλακάουτ στο διαδίκτυο και τις περιπολίες της πολιτοφυλακής Basij.

#Breaking: Security forces of #Iran’s Islamic regime are murdering people of #Iran who are celebrating the elimination of dictator Khamenei tonight. This video recorded in the city of #Sabzevar shows special police units and #Basij paramilitary forces of the #IRGC terrorist… pic.twitter.com/yK61KaDCXR — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 1, 2026

Πυροτεχνήματα φώτισαν γειτονιές, περσική μουσική αντηχούσε και συνθήματα «ελευθερία, ελευθερία» ακούγονταν από μπαλκόνια. Ορισμένοι φώναζαν: «Ο διάβολος πέθανε — ευχαριστούμε ΗΠΑ και Ισραήλ που στάθηκαν στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Οι εκδηλώσεις χαράς αψήφησαν τα επίσημα διατάγματα πένθους: η κυβέρνηση κήρυξε 40ήμερο δημόσιο πένθος και επταήμερη αργία. Μαύρες σημαίες υψώθηκαν σε ιερά, όπως στο τέμενος Ιμάμ Ρεζά στη Μασχάντ, ωστόσο θύλακες πανηγυρισμών συνέχισαν να εμφανίζονται παρά την καταστολή.

Υπενθυμίζεται ότι, ο θάνατος του Χαμενεΐ επιβεβαιώθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα νωρίς την Κυριακή, μετά τις αρχικές αναφορές από ισραηλινές πηγές και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, καλώντας τους Ιρανούς να «πάρουν πίσω τη χώρα τους» και προειδοποιώντας για συνεχιζόμενους «σφοδρούς και ακριβείς βομβαρδισμούς» με στόχο την εξάρθρωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Δείτε λεπτό προς λεπτός τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή